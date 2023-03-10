Как выглядит квартира Зеленского в Крыму, которую отдадут многодетным семьям

Семья президента Украины владеет роскошным пентхаусом в Ливадии Фото: Александра Тимощенко

Крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно все же передадут малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Квартира находится в слитном доме в Ялте Фото: Александра Тимощенко

По его словам, сначала власти Крыма планируют национализировать объекты, которые работают и приносят доход чиновникам и олигархам Украины, а затем заняться недвижимостью, которая стоит без дела.

Там созданы все условия для роскошной жизни Фото: Александра Тимощенко

- С учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов, - отметил в интервью РИА Новости Аксенов.

На крыше расположен бассейн Фото: Александра Тимощенко

Как ранее писала «Комсомолка», уютное гнездышко в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия Зеленский с женой Еленой купили в 2013 году. Но пожить роскошной жизнью в самом сердце Крыма так и не смогли: сначала ремонт, потом Майдан, затем полуостров стал российским.

Подземный паркинг в слитном комплексе Фото: Александра Тимощенко

Роскошный пентхаус располагается на верхнем, пятом этаже. До моря – рукой подать, а в 150 метрах от дома красуется знаменитый Ливадийский дворец, летняя резиденция последнего российского императора.

Балкон Зеленского находится на последние этаже Фото: Александра Тимощенко

Чтобы попасть в хоромы «Император», нужно заранее согласовать визит с управляющей дома. На входе, на ресепшн, вас обязательно встретит строгий охранник, а в холле встречает дворецкий и ведет в лифт с огромными зеркалами. Внутри жилого комплекса почти нет людей, так как обычному прохожему сюда точно не попасть.

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