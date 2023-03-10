Банк РНКБ с начала года обеспечил финансирование строительных объектов площадью 50 тысяч «квадратов»

Фото: Архив "КП"

В Крыму в минувшем году ввели в эксплуатацию больше 855 тысяч квадратных метров жилья. Как отмечает глава республики Сергей Аксенов, к 2030 году в регионе ежегодно планируют строить не меньше 1,5 миллиона квадратных метров, пригодных для жилья.

Достигать плановых показателей застройщикам помогает поддержка банка РНКБ. Так, с начала текущего года банк подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью около 50 тысяч «квадратов». Общая сумма контрактов – около 3 миллиардов рублей. По данным РНКБ, сейчас на рассмотрении находятся еще 13 проектов общей площадью около 222 тысяч квадратных метров на сумму 19,5 миллиарда рублей.

- Большинство новых многоквартирных жилых комплексов в Крыму строится с использованием проектного финансирования, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Наш банк активно поддерживает застройщиков, которые обеспечивают обновление жилищного фонда и развитие строительной отрасли инфраструктуры в Республике Крым и Севастополе.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ могут снизить ипотечную ставку на 1%, если рассмотрят покупку жилья на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка. Кроме того, можно купить квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках госпрограммы «IT-ипотека», от 5% - по программе «Семейная ипотека», от 7% - по программе «Ипотека с господдержкой». Больше 70% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках банк РНКБ выдал в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, сейчас ставки по собственным ипотечным программам РНКБ – одни из самых низких в России (от 8%).

СПРАВКА «КП»

Напомним, закон о переходе на проектное финансирование начал действовать с июля 2019 года. Суть в том, что жилые дома начали строить за счет банковских кредитов. Согласно ФЗ-214, банк РНКБ с 2019 года одобрил и подписал 76 сделок по проектам общей площадью 1,85 миллиона квадратных метров.

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