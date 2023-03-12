Штормовое предупреждение: в Минтрансе России рассказали, как работает паромная переправа через Керченский пролив

Переправа работает в штатном режиме Фото: Архив "КП"

Из-за шквалистого ветра в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Погода в Крыму начала меняться еще в пятницу. Когда по всему полуострову задул сильный ветер с порывами до 12-15 м/сек, Керченский пролив не стал исключением.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 12 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, местами дождь, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +11-13°С, температура воды в море +8-9, - отметили в Минтрансе.

Однако, несмотря на непогоду, останавливать работу переправы пока никто не планирует. Но так как она является метеозависимым транспортом, водителям стоит регулярно следить за актуальной информацией об обстановке в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

В Минтрансе также добавили, что с начала возобновленной работы паромной переправы через пролив по двум направлениям было перевезено в общей сложности 102 128 пассажиров, 80 504 автомобилей и 9 465 железнодорожных вагонов.