«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года 2022»

Призеров проекта определяли в 18-ти номинациях. Фото: Архив "КП"

Последние несколько лет четко показали, насколько сильно мы нуждаемся в медицине и хороших врачах. Труд медиков стал еще более важным и востребованным. Чтобы показать ее ценность и наградить область здравоохранения, «Комсомольская правда» в Крыму подвела каждый год организовывает проект, в котором принимают участие самые узнаваемые и самые популярные учреждения полуострова - «Клиника года- 2022».

Настало время подведения итогов. Лучшие медицинские учреждения, по традиции, опредили крымчане с помощью голосования. Это уже пятый, юбилейный конкурс. И с каждым годом его популярность растет.

Напомним, в прошлом году на сайте crimea.kp.ru голосовали более 37 тысяч уникальных посетителей. Призеров проекта определяли в 18-ти номинациях.

В этом году в конкурсе «Клиника года» количество голосовавших выросло. Читатели «Комсомолки» несколько месяцев с помощью онлайн-голосования выбирали лучших.

Так, в номинации лучший оздоровительный комплекс первое место занял ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. Он получил 699 голосов!

Лучшей государственной больницей в уходящем году стала ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», за которую проголосовали 383 человека.

Звание Лучшего многопрофильного центра занял Медицинский центр «Вита-Мед» в Севастополе. 512 голосовавших признали его одним из достойных учреждений.

В номинации Лучшая стоматологическая клиника Крыма победил ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр». 225 человек отдали голос в пользу него.

Лучшей клиникой красоты стала «Мезоклиник» в городе Симферополе – 619 голосов.

Лучшей офтальмологической клиникой в 2022 году стал Центр лазерной микрохирургии «Око центр» - 1816 голосов.

Первое место в номинации Лучший центр зрения занял медицинский центр «Вита-Мед» в Севастополе- 854.

Почетное звание Лучшей семейной клиники заняла клиника «Дем-Арк» - 1358 голосов.

Центр оздоровления Неумывакина набрал 1243 голоса в номинации Лучший центр оздоровления и занял почетное первое место.

Лучшей лабораторией стал «Гемотест». В своей номинации медицинское учреждение набрало 1015 голосов.

Среди аптек лучшей из лучших стала всем известная аптека «Будь здоров». В номинации ее выбрали 439 человек.

За вклад в охрану детского здоровья ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России заработал 461 голос.

Лучшим эко-отелем в Крыму стал отель «Альпийская долина» - 599 голосов.

Лучшим медицинским центром года стала компания «Этель» - 929 голосов.

Также в конкурсе «Клиника года» выбирали лучших враче и специалистов. Так, по мнению голосовавших, первое место в своей нише занял акушер-гинеколог с пятнадцатилетним стажем работы - Панковецкий Николай Владимирович. За него отдали голоса 706 человек.

Лучшим офтальмологом стала врач-офтальмохирург высшей категории ООО «Центра лазерной микрохирургии глаза» Поберская Татьяна Анатольевна – 1510 голосов.

Лучший гинеколог -репродуктолог – врач УЗД, Член Российской ассоциации репродукции человека -Шутько Алексей Игоревич. Свой голос за него отдали 677 человек.

В номинации Лучший офтальмохирург победила офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург, врач высшей квалификационной категории с двадцатилетним стажем работы Чистякова Светлана Владимировна – 1140 голосов.

«Комсомолка» проводит этот конкурс уже пятый год. Все победители получат от «Комсомольской правды - Крым» персональные кубки и дипломы с подписью врио министра здравоохранения республики. Кроме того, для каждого призера будут подготовлены подарки от партнеров проекта.