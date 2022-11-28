В РНКБ начали выдавать льготные автокредиты для военнослужащих

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Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ могут подать заявку на льготный автокредит по обновленным условиям государственной программы. Так, купить новое авто со скидкой в 20% теперь могут военнослужащие, которые проходят службу по контракту или призыву, а также проживающие совместно с ними члены семей (муж/жена, дети и родители). Также льготные условия распространяются на бывших военнослужащих, которые сейчас на пенсии.

Как и до нововведения, госпрограммой могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (включая приемных и находящихся под опекой). Кроме того, на скидку в 20% могут рассчитывать заемщики, покупающие авто впервые, а еще - работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Также подать заявку на льготный кредит могут автолюбители, которые сдают свой автомобиль по программе Trade-in в качестве оплаты первоначального взноса. Однако транспортное средство должно быть старше шести лет и находиться в собственности у текущего владельца не меньше года.

В РНКБ напомнили, что госпрограмма льготного автокредитования действует с июля 2022. С этого момента клиенты банка получили кредиты на покупку авто на сумму больше 120 миллионов рублей. Средняя сумма автокредита — 610 тысяч рублей. При этом автолюбители покупали машины со средней стоимостью около 1 миллиона рублей. Больше 75% от общего числа автокредитов с господдержкой выданы по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

- Благодаря расширению списка участников Государственной программы льготного автокредитования еще больше семей смогут приобрести в уходящем году новый автомобиль российского производства, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4500 клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям.

Как отмечают в банке, при покупке электромобиля, по условиям госпрограммы, скидка составит 35% от стоимости авто (но не больше 925 тысяч рублей). Первый автокредит на покупку электрокара в РНКБ выдали сегодня, 28 ноября. Клиент купил электрокар Evolute.

Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval - 20% от стоимости автомобиля.

Чтобы оформить заявку на кредит с господдержкой, не обязательно посещать офис РНКБ. Эту финансовую услугу можно получить дистанционно — на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Кроме того, в банке есть собственные программы автокредитования, которые помогут приобрести транспортное средство тем, кто не попадает под условия льготного кредитования. Собственные программы РНКБ - «Автостандарт» и «Автолайт».