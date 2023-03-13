Пробки на въезде на Крымский мост: на досмотровом пункте со стороны Тамани сломалось оборудование

Пробка на въезде в Крым 12 марта 2023 года. Фото: соцсети

Трехкилометровая пробка парализовала движение на подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани. По информации Оперативного штаба Краснодарского края, накануне вечером из-за технических неисправностей в одном из пунктов досмотра темп проверок въезжающих на мост автомобилей был заметно снижен.

- Идет устранение выявленных неполадок оборудования. Водителям до восстановления работы пунктов пропуска в штатном режиме стоит учитывать сложившуюся ситуацию, - говорится в сообщении Оперштаба.

По рассказам водителей, на одном из досмотровых пунктов сломался рентген. В итоге ждать въезда на мост автомобилистам пришлось несколько часов.

- Простояла пять часов. Всех, кто едет по правой полосе ГАИ, сгоняли в левую, и они, естественно, вклинивались в очередь. А те, кто стояли правильно, естественно, отодвигаются. За пять часов так проехало около 70 машин, - пишут автомобилисты в соцсетях.

Ситуация на Крымском мосту по версии веб-сервиса Яндекс-пробки

В управлении ведомственной охраны Министерства транспорта РФ не комментируют ситуацию. Тем временем в сервисе яндекс-пробки отображается багрово-красная полоса на подъезде к посту ДПС со стороны Краснодарского края.

Напомним, накануне из-за шквалистого ветра в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждения. Однако на работу паромной переправы это не повлияло, сообщили в Минтрансе России.

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