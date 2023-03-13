Просто, быстро и безопасно: почему крымчанам выгодно открытие вкладов онлайн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство банковских услуг уже можно получить вне офисов. Так, пользователи могут пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммуналку, совершать переводы с карты на карту. А еще дистанционно оформить кредит или открыть вклад. Рассказываем, как это работает, и почему онлайн пользоваться этими услугами даже выгоднее.

1. Экономия времени

Ваши основные онлайн-помощники - интернет-банк или мобильное приложение - всегда под рукой. Чтобы посетить операционный офис, нужно отпроситься с работы или учебы, а затем еще отстоять очередь в нужное окно и только после этого получить нужную услугу или проконсультироваться с сотрудником. Для дистанционного обслуживания это не нужно. В ежедневной суете проще сделать запланированное, не посещая офис. Находясь на собственном диване, взять смартфон в руки, открыть приложение, нажать несколько кнопок - и нужная услуга будет выполнена. В случае с открытием вклада дистанционно большим преимуществом будет то, что можно будет при срочной необходимости расторгнуть договор онлайн. Если депозит был оформлен в офисе, то и закрывать его нужно там же.

2. Безопасность

Онлайн-услуги по открытию вкладов есть практически в каждом банке. Наверняка, возникает логичный вопрос: безопасно ли делать это в мобильном приложении? Или надежнее получить эту услугу в офисе? Как отмечают эксперты, риски практически исключены. То, что на руках нет бумажных документов, не беда. Банки ведут бумажную документацию, дублирующую все электронные действия по счету. При желании после открытия вклада онлайн можно прийти в операционный офис и попросить на руки бумажный экземпляр договора. Кроме того, все открытые депозиты защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ). И клиент, открывший вклад, для большей уверенности может запросить выписку из реестра АСВ. В этом документе будут указаны все открытые на имя пользователя счета и остаток на них. Кстати, если банк лишится лицензии или обанкротится, АСВ вернет деньги, размещенные на вкладе.

Есть еще одно важное правило при выполнении финансовых операций дистанционно: нужно убедиться, что на телефоне не работают шпионские программы, иначе деньги могут попасть в руки мошенников. Также не стоит пользоваться интернет-банком и мобильным банковским приложением, используя публичные сети wi-fi.

3. Выгода

Зачастую банки предлагают клиентам, оформившим вклад онлайн, повышенную процентную ставку. Например, в банке РНКБ при открытии депозита «Максимальный» в офисе предлагается ставка 5% годовых (на 91-180 дней). При дистанционном открытии (на такой же срок) ставка будет уже 5,5%. К примеру, если вы положили 100 тысяч рублей на депозит под 5%, то через 3 месяца прибыль с ежемесячной капитализацией процентов составит 1266 рублей. Если ставка будет 5,5%, у клиента в «плюсе» будет уже 1393 рубля. Конечно, если бы деньги лежали на счету более длительное время, эта сумма была бы выше. Рассчитать все эти нюансы можно с помощью онлайн-калькулятора. Повышенный процент также можно получить при открытии вкладов «Управляемый» и «Доходный» дистанционно.

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