Самозанятые крымчане и жители Кубани могут расширить клиентскую базу, участвуя в новом проекте РНКБ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самозанятые предприниматели могут найти новых клиентов и развить свой бизнес благодаря поддержке банка РНКБ. Кредитное учреждение запустило проект для поддержки самозанятых. Так, клиенты некоторых операционных офисов Крыма и Краснодарского края смогут получить обслуживание не только по банковским услугам, но и в сфере красоты. Бьюти-услуги будут оказывать самозанятые граждане.

Проект, как отмечают в банке, будет полезен и тем предпринимателям, которые уже давно работают на себя, и тем, кто только начинает этот путь. Участники праздничного фестиваля «Энергии весны» получат рабочее место на территории банка, новые знания и смогут презентовать себя, а также увеличить базу клиентов.

- Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

Пока что проходит первый этап проекта, в котором принимают участие самозанятые, представляющие индустрию красоты. Мастера будут бесплатно в некоторых банковских офисах делать укладку волос, экспресс-макияж и оформление бровей по предварительной записи. Также они могут участвовать в бесплатных мастер-классах и вебинарах от экспертов-лидеров российской индустрии красоты. По данным РНКБ, с начала проекта на мастер-классы записались больше 100 самозанятых. Зарегистрироваться можно на сайте probuy.rncb.ru. А если вы хотите участвовать в следующих этапах проекта, можно узнать подробности по телефону 8-800-234-27-27. Нужно будет указать вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

КСТАТИ

Клиенты, которые хотят зарегистрироваться в качестве самозанятых, могут это сделать в приложении РНКБ, где работает специальный сервис. Те, кто ранее зарегистрировались в ФНС, могут просто присоединиться к сервису и вести бизнес онлайн — автоматически формировать чеки и оплачивать налоги. Уведомление вместе с суммой налога приходит в мобильное приложение.

Еще одно преимущество для самозанятых, которые регистрируются в РНКБ, - возможность пользоваться всеми действующими кредитными программами наравне с официально трудоустроенными гражданами. Кроме того, клиенты, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис для самозанятых в приложении РНКБ, могут рассчитывать на сниженную процентную ставку по всем кредитным программам. Также у них есть возможность оформления кредита только по паспорту.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.

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