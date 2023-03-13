В Крыму завершены поиски 10-летней девочки, пропавшей под Евпаторией

Девочку нашли поздно ночью. Фото: "ЛизаАлерт" Крым/Вконтакте

В Крыму нашли пропавшую под Евпаторией девочку. В воскресенье днем она ушла гулять и домой не вернулась.

Заявка на поиск 10-летней Ксении из поселка Новоозерное поступила на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 марта в 22:45. Родные девочки рассказали, что еще в два часа дня она ушла из дома на улицу и до сих пор не пришла. По телефону с ней связи не было.

На поиски ребенка была поднята полиция, МЧС, сотрудники администрации и волонтеры. Первые группы поисковиков отправились к заливу, расположенному вблизи населенного пункта. Спасатели и полиция прочесывали «заброшки», колодцы, гаражи и дачи. Всего в поисках участвовали более 60 человек

В поисках ребенка был организован поквартирный обход поселка. Фото: "ЛизаАлерт" Крым/Вконтакте

- Полицией был организован поквартирный обход посёлка, который был поделëн на квадраты и разделён для осмотра, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ориентировки о пропаже ребенка разместили в чатах школы и местных пабликах. Однако найти девочку смогли только к глубокой ночи. Как сообщили поисковики, одна из групп обнаружила ее на улице в 1:50 – девочка шла домой от подруги.

- Да, заигралась у подруги, - подтвердила информацию КП-Крым мама девочки.

Пропавшую девочку искали больше 60 поисковиков "Лиза Алерт" и добровольцев. Фото: "ЛизаАлерт" Крым/Вконтакте

Потерявшуюся доставили в штаб, оперативно развернутый в начале поисков, и первым делом позвонили не находившей себе место маме.

- Задача выполнена, все дома,- подвели итоги поисковики.

Напомним, в конце января в Крыму нашли потерявшуюся 85-летнюю жительницу Евпатории.

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