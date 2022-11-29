«Слишком быстро проверяли»: слепой симферополец разоблачил мошенников, выдающих себя за газовщиков

Мужчине нужен был мастер, чтобы проверить работу газовой колонки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе мошенники пытались нагреть руки на инвалиде, у которого забарахлила газовая колонка. Как оказалось, случаев, когда разного рода аферисты выдают себя за газовщиков, в Крыму довольно много.

Все произошло несколько дней назад. Хозяин квартиры обратился в местный филиал ГУП РК «Крымгазсети» с просьбой проверить колонку, которая стала нестабильно работать. Там заявку приняли, но сообщили, что мастеров в этот день ждать не стоит. Однако буквально через час в дверь постучал мужчина в спецодежде.

- Зашел какой-то мужчина в синей форме, на которой было написано «Крымгаз». Сказал, что якобы ехали мимо, вот и решили зайти. Осмотрел оборудование - два шланга и кран под замену. Потому что он, якобы, неправильного цвета – красного, а должен быть желтого, - рассказали «КП»-Крым» родственники пенсионера.

Работы по замене шлангов и крана представитель фирмы оценил в 5,7 тысячи рублей. И это без стоимости ремонта газовой колонки, из-за которой, собственно, все и произошло. Выписал акт осмотра, оплатить предложил наличкой – мол, сделаем прямо сейчас.

Такую квитанцию выписал симферопольцу мужчина в спецодежде, явившийся в квартиру вместо специалистов ГУП РК "Крымгазсети". Фото предоставлено героем публикации.

Подвох вовремя заметил хозяин квартиры. Мужчина полностью лишен зрения, однако, в отличие от сына и сиделки, сразу почувствовал неладное.

- Я не услышал, чтобы мастер проводил реальную работу по проверке оборудования. Да и не мог осмотр длиться так быстро, - рассказал пенсионер.

Инвалид чуть ли не силой выгнал из квартиры незваного гостя. А через день пришли настоящие газовщики. Ремонт колонки обошелся всего лишь в 588 рублей, замена шлангов не требовалась, а на счет «неправильного» цвета крана мастера лишь от души посмеялись.

После этого случая служба безопасности ГУП РК «Крымгазсети» провела внутреннюю проверку. Их подозрение вызвало то, что лжегазовщик пришел в квартиру нашего героя почти сразу после звонка. Однако это оказалось простым совпадением. Просто в тот день аферисты «окучивали» именно эту хрущевку.

Так выглядит форма нового образца сотрудников ГУП РК "Крымгазсети".

Как пояснил «КП»-Крым» Владислав Александров, начальник ВДГО Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства (службы, которая занимается ремонтом внтуридомового газового оборудования), подобных случаев мошенничества в крымской столице немало. В службе советуют внимательно изучать удостоверения тех, кто приходит под видом газовщиков, и обращать внимание на чек: у «Крымгазсети» он только кассовый и с QR-кодом.

- Как показывает практика, у всех удостоверения очень похожи. Но если человек прочитает хотя бы название, увидит, что там написано ООО «Крымгаз», а не ГУП РК «Крымгазсети», то уже поймет, что это совсем другие люди. К тому же мы работаем с кассовыми аппаратами, и уже сталкивались с тем, что людям некие фирмы просто выписывают акт выполненных работ и дают обычную квитанцию об оплате, - рассказал Владислав Александров.

Работают мошенники очень тонко. Им важно втереться в доверие и «раскрутить» жертву на деньги. А вот качество и безопасность работ остаются под большим вопросом, говорит специалист «Крымгазсети»

- У нас оплата за обслуживание газовой плиты 500 рублей, а люди готовы им по 5-6 тысяч отдавать на ровном месте. Не понятно, почему? Я уверен, что это на уровне психологии. Была у нас история, когда лжегазовщики поменяли бабушке газовую плиту за 60 тысяч рублей, не знаю, где она нашла такие деньги. Да, их забрали в полицию. Но они предоставили документы и подписанный акт выполненных работ, что бабушка приняла у них работу и у нее претензий нет. Соответственно, их никто к ответственности и не привлек.

Сотрудники ГУП РК " Крымгазсети" выдают такой кассовый чек. Фото: Читатель КП-Крым.

Сотрудники «Крымгазсети» настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным фирмам и быть бдительными. Никто не знает, насколько профессиональны их сотрудники, в то время как специалисты госпредприятия обучение проходят ежеквартально.

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