«Капитан отказался вызывать помощь»: 18-летний студент из Керчи погиб на рыболовецком судне в Приморье

Андрей Суханов должен был вернуться с практики 5 декабря. Фото со страницы Андрея во Вконтакте

В Приморском крае во время практики на рыболовецком судне «Рауде» погиб 18-летний студент Керченского морского технического колледжа Андрей Суханов. Информацию о происшествии КП-Крым подтвердила его мама Анна.

- Андрей проходил практику от КМТК. Получил травмы на судне во время траления (ловли рыбы). Капитан и старпом отказались вызывать МЧС на борт, не сообщили в порт о случившемся. И мой сын умирал на руках у ребят, таких же практикантов, своих одногруппников,- рассказала женщина.

По информации родственников, во время учебных работ на палубе, на судне оборвался трос и одна из конструкций ударила парня по голове. Как предполагают однокурсники, это мог быть урез или крабовая ловушка.

По словам Анны Сухановой, это был первый рейс Андрея. На судне в Приморье ребята находились с мая. И многие жаловались родителям на условия практики.

- Экипаж все время пил, могли кормить весь день макаронами или вообще прокисшей едой,- рассказала Анна.

Погибшему во время практики в Приморье студенту из Керчи было 18 лет. Фото предоставлено родственниками Андрея.

Вернуться из рейса студенты должны были 5 декабря, но из-за гибели Андрея практика завершилась раньше. Родные погибшего парня сейчас добиваются, что виновные в трагедии понесли наказание.

-Халатность не должна остаться безнаказанной!- написала у себя на станице в соцсети родная тетя Андрея.

По факту нарушения требований безопасности охраны труда на судне «Рауде», которое находится в пользовании компании АО «Востоктранссервис», Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело. По данным ведомства, проводятся следственные мероприятия, направленные «на установление всех обстоятельств произошедшего».

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