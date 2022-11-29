«Она помнит меня на подсознательном уровне»: отец годовалой малышки, пытающийся забрать ее из приемной семьи, рассказал о встрече с дочкой

В семье Никулиных малышка растет и активно познает окружающий мир. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

История с удочерением годовалой малышки в Симферополе, которую после смерти матери отправили в детдом, а после передали опекунам и теперь пытаются у них же ее забрать, продолжает держать в напряжении всех участников этого громкого судебного процесса.

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА

Напомним, маленькая Настя попала в семью Юрия и Юлии Никулиных, когда ей было всего несколько месяцев. Опекуны готовились официально стать приемными родителями девочки и даже подготовили документы на смену имени (Настя должна была стать Лизой Никулиной). Но в тот день, когда суд вынес решение об удочерении, орган опеки симферопольской администрации признал биологическим отцом ребенка мужчину, который проживал с мамой малышки до ее рождения. Никулиных обязали передать ребенка отцу.

Однако семья не согласилась с таким решением. Супруги выяснили, что Роман (так зовут мужчину), ранее был судим по статье, связанной с наркотиками, а сейчас злоупотребляет спиртным. Никулины уверены, что он может представлять угрозу для жизни и здоровья девочки. С требованием отменить постановление об отцовстве приемные родители обратились в суд. Заседание по иску молодой семьи назначено на 9 декабря.

Юлия Никулина с маленькой Настей (приемные родители планировали дать девочке имя Лиза). Фото: Юлия Никулина/В

Параллельно иск в Киевский райсуд Симферополя подал и Роман. Он хочет добиться передачи ему девочки, которая сейчас, пока дело слушается в судах, живет с Никулиными. При этом мужчина, как говорит Юлия Никулина, особого интереса к ребенку не проявляет. И за эти полгода только раз гулял с девочкой в парке.

- После заседания Верховного суда в сентябре один раз мы встречались с ним и его адвокатом в Гагаринском парке. Я рассказывала о ребенке, Роман в основном курил в стороне, его адвокат записывала то, что я рассказывала. Потом мы с Романом встречались еще раз, снова в Гагаринском парке и около часа гуляли с малышкой, точнее я катала ее, а он шел рядом. Это было в конце сентября, - рассказала КП-Крым Юлия.

«ДОЧКА КО МНЕ ТЯНЕТСЯ»

Сам Роман уверен, что дочка тянется к нему подсознательно, он понял это как раз во время той единственной часовой прогулки.

- Она меня помнит на подсознательном уровне. Она [Юлия Никулина], сама говорит, что с чужими людьми Настя обычно плачет. А тут я ей пальчик в руку даю, она меня обнимает. Она чувствует, что я ее отец, - говорит мужчина.

Однако, после сентября в гости к ребенку Роман не приходил, хотя Никулины встречам не препятствуют. Наоборот, только "за" такое общение, чтобы в случае, если суд не примет их сторону, переезд к новому отцу не стал болезненным для малышки. Но Роман пока ограничивается звонками. В последний раз по телефону поздравлял дочь с Днем рождения 5 ноября, когда девочке исполнился год.

- Я звонил и спрашивал, что ей привезти. У меня детских вещей целые мешки дома. Говорят, что ничего не надо. С Юлей я не ссорюсь, хоть она и борется. Она мне всегда говорит, приезжай, встречайся. Но я ей сказал, что дочку им отдавать не буду, - рассказал Роман.

«СПОТКНУЛСЯ И УПАЛ»

На вопрос, почему не ходит на предварительные слушания и не встречается с девочкой мужчина ответил, что сейчас не может это делать физически - получил травму и занимается своим здоровьем.

- Просто споткнулся и упал, не хожу сейчас. Привожу себя в порядок, чтобы внешний вид красивый был. В целом у меня все хорошо, я жив, здоров. Чуть-чуть споткнулся. Рука повреждена, но в больницу я не ходил, - рассказал отец маленькой Насти.

Роман уверяет, что все подготовил для жизни с дочкой. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Мужчина уверяет, что его травма не связана с алкоголем. А все разговоры о его якобы злоупотреблением спиртным, называет «наговором».

- Может когда-то что-то и было, но сейчас я чистенький, какой алкоголь! Могу им алкашей показать настоящих! - возмущается мужчина.

По словам Романа, к приезду дочки у него все готово. Помогать по хозяйству и смотреть за малышкой будет ее бабушка. Она же является опекуном двух старших братьев Насти (7 и 13 лет) от первого брака матери.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лиза vs Настя: ситуация с удочерением 11-месячной малышки, которую собираются изъять из приемной семьи, приняла неожиданный поворот

7 ноября должен был состоятся суд по иску Никулиных (подробнее)

«Мне предлагали деньги, чтобы я от нее отказался»: отец 11-месячной крымчанки, которую забирают из приемной семьи, рассказал, почему борется за дочь

Роман собирается жить на деньги от сдачи жилья в аренду (подробнее)