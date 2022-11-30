Пил бренди на ялтинской трассе и ел красную икру в Алуште: неизвестные факты о визите Черчилля в Крым

Легендарный политик родился 30 ноября 1874 года. Фото: из книги книги Филатова и Чернуха «Уинстон Черчилль в Воронцовском дворце»

О пребывании лидеров стран-союзников в Крыму во время Ялтинской конференции, кажется, известно все. Однако мало кто знает, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был на полуострове за несколько месяцев до Ялтинской конференции. Тот краткий визит произвел на него сильное впечатление. Поэтому, когда лидеры стран выбирали место для встречи, Уинстон Черчилль выступил за Крым и даже убедил в этом президента США Франклина Рузвельта.

Английский политик родился 30 ноября 1874 года. По случаю памятной даты «КП»-Крым рассказывает о малоизвестных фактах, связанных с визитом Черчилля на полуостров.

СКАЗОЧНЫЙ ПРИЕМ В СИМФЕРОПОЛЕ

Знакомство Черчилля с Крымом случилось в 1944-м году. Он принимал участие в 4-й Московской конференции, где союзники обсуждали важные вопросы послевоенного мироустройства.

- По пути из Москвы 19 октября самолет премьер-министра Великобритании летел через территорию Крыма. Понадобилась дозаправка. Поэтому было принято решение приземлиться на военном аэродроме Сарабуз у Симферополя. Заодно нужно было проверить самолет перед дальним перелетом. Чтобы премьер-министр не сидел несколько часов на аэродроме, для него спешно организовали прием в симферопольской гостинице Совета народных комиссаров Крымской АССР по адресу улица Шмидта, 15, - рассказал «КП» историк Иван Коваленко.

Сейчас это здание известно под названием особняк Ракова. В то время оно было в отличном состоянии, но сейчас пришло в упадок.

Сейчас особняк Ракова выглядит так Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

- Самолет сел у Симферополя в 15:30 и Черчилль с сопровождающими отправился в город. Он пробыл здесь примерно с 17 часов дня до часа ночи. Часть делегации поехала кататься в сторону гор, а вот премьер-министр решил в это время поспать. Вечером в особняке устроили шикарный банкет, - добавил Иван Коваленко.

Личный секретарь Черчилля Элизабет Нель вспоминала в своих мемуарах о Симферополе, как о крошечном городишке, который был в ужасном состоянии после немецких обстрелов.

- Немцы отсюда ушли только четыре или пять месяцев назад и, опалив землю, оставили руины и опустошение после себя. Тем не менее, небольшой дом в Симферополе был приведен в порядок как место отдыха для премьер-министра и руководителей его делегации.

Тот прием в особняке Нель сравнила со сказкой Ганса Христиана Андерсена.

- Комната была освещена только свечами. Нас обслуживали русские девушки со свежими лицами, очевидно спешно «втиснутые» в форму официанток, одетые в непривычные высокие каблуки, на которых они пошатывались. Обед прошел успешно. Воздух стал волнистым от сигарного дыма, а водка текла рекой. Смотря на все это, я подумала: «Такой момент больше никогда не повторится».

ВИЗИТ, ПОВЛИЯВШИЙ НА ХОД ИСТОРИИ

Возможно, именно этот визит в Симферополь и приятные воспоминания о нем повлияли на Черчилля и в определенной степени повлияли на ход истории. Ведь когда выбиралось место проведения для конференции, на которой союзники были должны решить судьбу послевоенного мира, рассматривались разные варианты. Сталин настаивал на Одессе, Ялте или Батуми. Рузвельт требовал Мальту, Афины, Рим или Кипр. Слово было за Черчиллем. Глава Великобритании 12 декабря 1944 года написал Рузвельту, что стоит согласиться на предложение Сталина провести встречу в Крыму, добавив, что ранее лично останавливался в Симферополе.

Памятник трем президентам расположен в Ливадии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпохальное мировое событие, а именно встреча глав держав-победителей нацизма, состоялась в феврале 1945 года. Самолет Уинстона Черчилля приземлился на военном аэродроме в Саках 3 февраля. По пути на южный берег Крыма делегации участников мероприятия проезжали и Симферополь.

- Наш город значился одним из пяти секторов обеспечения охраны участников конференции на период их передвижения. Маршрут проходил со стороны Евпатории до железнодорожного вокзала, потом по улице Розы Люксембург и далее Ленина, Воровского и на выезд из города, - рассказал Иван Коваленко.

В этом зале проходили торжественные обеды Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Американцы сразу поехали в Ливадию. А вот дорога англичан заняла больше времени, так как они останавливались на обед в Алуште. В Симферополе в этот раз делегация не останавливалась. Но англичане оценили его, выглядывая из окон автомобилей. Городские улицы вдоль движения кортежа охранялись, а в оцеплении через каждые 200 метров стояли красноармейцы и молодые девушки в военной форме.

Черчилль писал об этой поездке в своем дневнике. Эти воспоминания в 1953 году опубликовал журнал LIFE.

- Поездка заняла около восьми часов. Вдоль дороги часто стояли русские солдаты и девушки, плечом к плечу на сельских улицах, основных мостах и горных дорогах.

Черчилль жил в Воронцовском дворце Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ДОЛГИЙ ПУТЬ СКРАСИЛА БУТЫЛКА БРЕНДИ

Главу Великобритании сопровождала его дочь Сара, которая описала их путешествие в письмах своей матери. Позже отрывки из них были опубликованы в книге «Road to Victory», автор - Martin Gilbert.

- Я ехала с папой, который был в хорошем настроении, но у нас было трудное начало - 20 миль в час по ухабистой слякотной дороге, через сельскую местность, унылую, как душа в отчаянии!

Однако спустя 2,5 часа автомобиль достиг гор и дорога улучшилась. Путь скрашивала бутылка дорогого бренди и бутерброды с ветчиной.

В Ливадию делегация следовала по Ялтинскому шоссе Фото: Евгений СТОЯНОВ

Долгожданная остановка на обед состоялась в 50 км от Симферополя – в Алуште.

Уинстона и Сару встретил улыбающийся Вячеслав Молотов, который в ту пору занимал должность народного комиссара иностранных дел СССР. Он провел англичан в комнату, наполненную едой и вином. Позже Черчилль напишет, что это был самый восхитительный перекус. Сара так опишет этот пир в письме матери:

- Шампанское, икра, все на высшем уровне. Конечно, мы и до этого неплохо питались, но все равно это был очень приятный час или два за разговорами и гурманством. Затем мы продолжили путешествие в Ялту, еще три или четыре часа.

ВДОХНОВЛЕН ЗАСНЕЖЕННЫМИ ЗУБЦАМИ АЙ-ПЕТРИ

Английскую делегацию торжественно встретили в Воронцовском дворце. Это было самое подходящее место для их размещения, все остальные постройки лежали в руинах, либо были непригодны для проживания таких важных гостей. Отрывки из воспоминаний Черчилля об этом опубликованы в книге Филатова и Чернуха «Уинстон Черчилль в Воронцовском дворце».

Воронцовский дворец является одной из визитных карточек Крыма Фото: Мария БЕРК

- Меня и ведущих членов английской делегации поселили в пяти милях от Ливадии на огромной вилле, построенной в начале XIX столетия английским архитектором для русского графа Воронцова. Немцы эвакуировались из окружающего района всего за 10 месяцев до нашего приезда, все дома в округе были сильно разрушены. Нас предупредили, что территория не полностью разминирована, за исключением участка возле виллы, который, как обычно, прекрасно охранялся русскими. Более тысячи человек изрядно здесь потрудились перед нашим прибытием. Окна и двери были отремонтированы, а оборудование и провизия доставлены из Москвы, - писал Черчилль в своих мемуарах.

Премьер-министр также вспоминал об удивительном ландшафте, который окружал дворец. Особенно сильно его впечатлил вид на заснеженные зубцы горы Ай-Петри.

- За виллой, построенной в полуготическом, полумавританском стиле, возвышались горы, покрытые снегом. Перед нами раскинулось огромное Черное море, суровое, но все же приятное и теплое даже в это время года.

Отдохнув с дороги, 4 февраля Рузвельт, Сталин и Черчилль, а также ряд делегаций трех держав отужинали в Ливадийском дворце. Следующие 6 дней главы великих держав постоянно совещались и принимали важные политические решения, почти не выходя из залов Ливадийского дворца.

ЧЕРЧИЛЛЬ НА МОГИЛЕ ДЕДА В СЕВАСТОПОЛЕ

После завершения Ялтинской конференции 11 февраля Черчилль с дочерью отправились в Севастополь. Они наблюдали за военными кораблями в акватории Черного моря, в том числе за американскими и британскими судами, которые прибыли туда накануне.

При въезде в город делегации открылась неприятная картина - разбитые улицы и дома, которые пострадали в моменты обороны и освобождения. Черчиллю даже пришлось ночевать на британском корабле, ведь целых для проживания зданий практически не осталось.

Так называемое Английское кладбище расположено вблизи Севастополя. Сейчас это место выглядит заброшенным Фото: Александра Тимощенко

На тот момент премьер-министра в Севастополе больше всего интересовало английское военное кладбище, где был похоронен его дед Джон Уинстон Спенсер-Черчилль, носивший титул герцог Мальборо. Он погиб во время Балаклавского сражения в ходе Крымской войны. По данным историков, Черчилль все же побывал на могиле у предка, молча постоял около мемориала, не показав ни единой эмоции.

На обратном пути в Симферополь делегация не заезжала. Черчилль писал, что из Севастополя они сразу же выехали на аэродром в Саки, поездка заняла три часа. Позже о его визите в Крым издадут целую книгу, которая будет дополнена записями секретаря премьер-министра и дочери Сары.