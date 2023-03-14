Сергей Жигунов «скинулся» на мобильный телефон 9-летнему мальчику с Донбасса, живущему в Крыму

Сергей Жигунов на даче в Крыму. Фото: Виктория Ворожбит/Telegram

Известный актер Сергей Жигунов, который сейчас готовится к съемкам на даче в Крыму, поучаствовал в сборе средств на покупку мобильного телефона для 9-летнего мальчика из Марьинки, Донецкой области. Историю семьи беженцев поведала в своем блоге супруга «гардемарина» Виктория Ворожбит.

Журналистка часто делится с подписчиками подробностями семейной жизни. В этот раз она решила рассказать о своем знакомстве с 9-ти летним «Сергей Сергеичем», у мамы которого делает маникюр.

- Сергей Сергеичу в апреле будет десять. Волосы ежиком, на руках следы от ручки, под глазом фингал.

- Привет, - говорю. - Эффектный фингал. Где взял?

- Одноклассник поставил.

- За что?

- За Цоя.

- Я пока не видела девятилеток, которые любят Цоя. Но Сергей Сергеич любит, а одноклассник нет, подрались, - рассказывает Виктория Ворожбит.

В родной Марьинке мальчик занимался в театральной студии и играл Крота в «Дюймовочке». Сейчас ни от студии, ни от его дома не осталось и стен. Вместе с мамой, бабушкой и дедушкой семья переехала в Крым. Мама работает изо всех сил - тянет семью.

- Сергей Сергеич рисует Цоя, пишет на листочке свои любимые песни и «вечная память». Думаю, откуда у ребенка в голове «вечная память», а не «Цой жив», например. Потом понимаю. Они же папу похоронили, - продолжает Виктория.

Рисунок 9-летнего Сергея из Марьинки. Фото: Виктория Ворожбит/Telegram

Напоследок парень попросил у супруги «гардемарина» номер телефона. У самого мобильного нет, но обещал позвонить при первой возможности.

- Мы прощаемся, я сажусь в машину, еду домой и почему-то плачу, - признается жена актера.

В комментариях одна из подписчиц предложила собрать ребенку на телефон. И Виктория идею поддержала. Не остался в стороне и Сергей Жигунов.

- Спасибо каждой из вас за доброе сердце. Удивительно, но переводы только от девочек. Мой муж еще присоединился, конечно, но он единственный мужчина в нашей компании, - поведала Виктория Ворожбит.

Женщина пообещала рассказать, сколько денег удалось собрать и приложить фото купленного для мальчика телефона. Вскоре звездное семейство планирует снова вернуться в Москву.

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