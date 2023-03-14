С начала года банк РНКБ выдал больше тысячи ипотечных кредитов

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Ипотечный кредит - самый доступный финансовый инструмент, позволяющий купить свое жилье. На сегодняшний день банки предлагают достаточно лояльные условия для клиентов, что позволяет приобрести квартиру по льготной ставке от 4%.

Так, крымский банк РНКБ является участником программ «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» и «IT-ипотека». Клиент может получить льготную процентную ставку и снизить ее еще на 1%, если приобретет квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ.

- Мы отмечаем стабильный спрос на приобретение нового жилья, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, и достаточно высокую для начала года клиентскую активность, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря активному взаимодействию банка с застройщиками, а также реализации государственных программ поддержки тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Так, с начала 2023 года банк РНКБ выдал больше 1000 кредитов на покупку жилья на сумму больше 4 миллиардов рублей. Из них около 700 миллионов рублей выданы в рамках государственных ипотечных программ со сниженной процентной ставкой. Это такие же показатели, как и за аналогичный период прошлого года. Средний чек ипотечного кредита, по данным РНКБ, составил в начале года 3,8 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

КСТАТИ

В РНКБ можно оформить ипотеку и приобрести жилье дистанционно. Так что, жители материковой части России могут стать собственниками квартиры в Крыму, не приезжая на полуостров. С момента, когда была запущена дистанционная ипотека (декабрь 2021 года), банк оформил и выдал кредиты жителям других регионов РФ на сумму больше 600 миллионов рублей.

В минувшем году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки банк выдал по госпрограммам ипотечного кредитования. Из них больше половины - по программе ипотеки с господдержкой. Средний возраст заемщика — 38 лет. Чаще всего ипотечные кредиты оформляют на покупку однокомнатных и двухкомнатных квартир.

ВАЖНО

Подавать заявки на льготную ипотеку и на получение кредитов в рамках собственных программ могут и самозанятые граждане. Подтверждать доход не потребуется, если они будут оплачивать налог в специальном сервисе РНКБ в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться одной из кредитных программ, нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка. После того, как заявка будет одобрена, нужно прийти в офис банка для получения кредита. При себе самозанятому необходимо иметь только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональную деятельность. Справка бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ за несколько минут.

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