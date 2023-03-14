В Севастополе четверо студентов похитили спортивного аналитика, пообещавшего крупный выигрыш на ставках

Студенты рассчитывали выиграть в тотализатор полмиллиона рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Настоящий триллер разыгрался в эти дни в Севастополе. Четверо студентов похитили 32-летнего мужчину, который пообещал им крупный выигрыш в букмекерской конторе. Как сообщает полиция города-героя, молодые ребята в возрасте от 19 до 22 лет решили сыграть на ставках и обратились за помощью к знакомому спортивному аналитику (капперу). Тот пообещал им обеспечить крупный выигрыш. Но что-то пошло не так.

- Достигнув договоренности, молодые люди передали 32-летнему мужчине 65 тысяч рублей, но выполненная им ставка на спортивный матч проиграла, - сообщили в полиции Севастополя.

Желая вернуть деньги, студенты затолкали каппера в багажник авто и отвезли за город, где избили и заставили написать расписку. Только вот мужчина должен был вернуть им уже не 65 тысяч, а полмиллиона. Именно столько, по мнению похитителей, они должны были выиграть, если бы ставка сработала.

- Опасаясь за свою жизнь, мужчина написал долговую расписку. Этого похитителям показалось мало: они отвезли потерпевшего в один из торговых центров и потребовали взять в их пользу кредит в микрофинансовой организации, - сообщили правоохранители.

Мужчине удалось отправить жене сообщение с геолокацией. Благодаря этому полиции удалось его освободить, а похитители были задержаны.

- Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц), - сообщили в полиции Севастополя.

По данным Следкома РФ по Крыму и Севастополю, против четверых студентов заведено уголовное дело. В ближайшее время суд должен избрать для них меру пресечения. Расследование дела продолжается.

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