Канал уходит на ремонт: Чем напоить Крым, если вода не придет весной

Следующей весной Крым рассчитывает вновь получить днепровскую воду Фото: Анна КИРИЕНКО

Северо-Крымский канал отработал первый поливной сезон в российской истории Крыма. Остатки воды сливают в чаши водохранилищ, и канал закроется на ремонт, чтобы в следующем сезоне встретить днепровскую воду в полной готовности. Каким он будет, сейчас не берется сказать никто: водохозяйственники знают, что их дело готовить канал к приему воды и держать баланс водохранилищ, чтобы не дойти до «мертвого» объема.

Реализация плана покрытия вододефицита в Крыму продолжается Фото: Анна КИРИЕНКО

РИС И РИСКИ КАНАЛА

В этом году через Северо-Крымский канал прошло 210 миллионов кубов воды: половина пошла на полив, другая - в наливные водохранилища. Конечно, это гораздо меньше тех объемов, которые Крым закачивал до водной блокады 2014 года, которую в назидание мятежному полуострову устроила украинская власть. Тогда в среднем по системе канала проходило 1,2 миллиарда кубометров воды, половина из которой предназначалась для рисоводства и рыборазведения. В этом году вода впервые за восемь лет заполнила рисовые чеки, и в планах на следующий сезон увеличить площадь посевов.

- Есть фильтрация, есть испарение и технологические сбросы. Но КПД использования воды 86%, это высокий результат, - считает советник председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров. - Сейчас канал работает не в проектных мощностях. За год всю площадь орошения восстановить сложно, как и парк дождевальной техники. Заявки увеличатся - увеличится площадь и эффективность использования. Предполагаем, что в следующем году площадь полива увеличится до 44 тысяч га, до 280 миллионов увеличится подача воды.

Система наливных водохранилищ работает как на днепровской воде, так и на подземной Фото: Анна КИРИЕНКО

Риски того, что в апреле шлюзы головного сооружения на Каховском гидроузле в Херсонской области не откроются и днепровская вода не придет в Крым, велики. Если произойдет разрушение плотины Каховской ГЭС, это неизбежно понизит уровень воды в Каховском водохранилище, и, как следствие, возможность перекачки днепровской воды в Северо-Крымский канал. Но, во-первых, Каховскую ГЭС строили в период «холодной войны», и ее сооружения рассчитаны на прямой ядерный удар. А во-вторых, за восемь лет водной блокады Крым научился использовать собственные источники пресной воды, построив новые водозаборы на севере полуострова, в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

СТОП ВОДОЗАБОР

- На протяжении пяти лет наши водохранилища заполнялись водой естественного стока и пришедшей по руслу канала из трех подземных водозаборов на севере Крыма,- говорит директор Ленинского филиала «Крыммелиоводхоза» Александр Руденко. - Заполнять водоемы приходилось круглый год, но это позволило стабильно подавать воду Керчи и Феодосии. Теперь появилась возможность осушить канал и провести ремонт. В основном это щитовые затворы, подъемники, кое-где бетонные плиты русла.

Три водозабора - Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский - построенные для водоснабжения восточной части полуострова за счет Федеральной целевой программы, сейчас не работают. Их периодически запускают, чтобы промыть и не допустить заиливания скважин. Но артезианскую воду из подземных источников не качают, поскольку достаточно днепровской воды. Ею заполнили наливные водохранилища, которые сейчас заполнены на 80%.

Водохранилища заполнены на 80% Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОДА В ТРУБЕ

Расконсервировать водозаборы на севере Крыма и в любой момент возобновить подачу воды не составит труда - с той лишь разницей, что она пойдет не по руслу Северо-Крымского канала, а по тракту водоподачи, который возводит ООО «Объединенная энергостроительная корпорация». Он идет параллельно бетонному руслу канала вплоть до Керчи, но прокладывается под землей, чтобы исключить испарение и фильтрацию воды. Ведь она предназначена только для питья, без возможности отвода для полива, и по качеству намного выше открытых водных источников. К тому же, водопровод подходит к водоочистным сооружениям, минуя водохранилища, тогда как речная вода по каналу закачивается в водоемы.

- Мы в районе Владиславовки уже сбрасывали воду в Северо-Крымский канал во время гидравлических испытаний, - уточнил заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Сейчас завершили гидравлические испытания до водоочистных сооружений в Феодосии, и к концу года будем готовы подключить в случае необходимости. Грубо говоря, до Владиславовки уже все в трубе.

Во Владиславовке находится главная из пяти насосных станций тракта водоподачи и центральный диспетчерский пункт. Полностью она будет готова к марту следующего года, еще предстоит установить автоматику, электрику, компьютерное оборудование. Сейчас у подрядчика по графику прокладка кабеля и установка трансформаторных подстанций для электропитания двух насосных станций, чтобы прокачивать воду от водозаборов к главной станции во Владиславовке, преодолевая перепады высот. Дальше тракт водоподачи разделяется на два рукава - один идет к Феодосии, другой - в сторону Керчи. И если первый уже проходит гидравлические испытания, то второй еще в процессе строительства.

- В направлении Керчи еще идут строительные работы как по укладке труб, так и по насосным станциям. Нам еще предстоит делать прокол под трассой «Таврида» в Ленинском районе, и это намечено на следующий год. Сейчас аналогичные работы идут под железной дорогой, и по планам их должны закончить до конца года. Всего еще предстоит уложить около 30 км труб, - добавил Дронов.

В планах - строительство двух новых водохранилищ и ремонт Межгорного Фото: Анна КИРИЕНКО

ТРУБЫ В ОБЪЕЗД

Подземный тракт водоподачи состоит из двух ниток, чтобы в случае аварии или текущего ремонта переключать подачу воды с одной на другую. Соответственно, 154 км трубопровода - это 308 км труб, которые везут сразу с завода на объект. До теракта на Крымском мосту проблем с доставкой не было, несколько десятков грузовиков ежедневно курсировали в Крым и обратно. Но сейчас большегрузы идут по сухопутному маршруту через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой, и срок доставки труб и других комплектующих увеличился.

- Наши машины стоят в очереди, как все. Трубы идут, но с другими материалами есть сложности с поставками. Будем надеяться, что мост восстановят, и все проблемы разрешатся. Будем ускоряться, чтобы уложиться в сроки, - заверил представитель подрядчика.

Полностью тракт водоподачи должен быть готов к концу следующего года. Он способен перекачивать с севера на восток полуострова 195 тысяч кубометров воды в сутки - 106 тысяч для нужд Феодосии, Коктебеля, Судака, и 89 тысяч для потребителей Керчи и Ленинского района.

НА ГОД ВПЕРЕД

Белогорское и Тайганское водохранилища тоже держат как резерв для Восточного Крыма. В них накоплено 23 миллиона кубометров воды. Керчь в сутки потребляет около 40 тысяч кубов, столько же берет из централизованной системы Феодосия. Главным питьевым водоемом Керчи является Станционное водохранилище, в которое по системе Северо-Крымского канала спустили 20 миллионов кубометров пресной воды. Во Фронтовом водохранилище, которое питает Феодосию, накоплено около 30 миллионов кубов. Еще 8 миллионов кубометров залили в Самарлинское водохранилище, построенное для несостоявшегося города крымских атомщиков Щелкино на побережье Азовского моря. Даже если осадков в Восточном Крыму не будет, воды хватит минимум на 1,5 года бесперебойного водоснабжения. И это без учета артезианской, которой после ввода в строй тракта водоподачи можно полностью обеспечить потребности питьевого водоснабжения, оставив днепровскую на полив сельхозземель.

ЧТО БУДЕТ ПИТЬ СТОЛИЦА

В центральном Крыму с наполнением водохранилищ, собирающих воду из горных речек, более-менее все в порядке. Накоплено 67% от планового объема, или 169 миллионов кубов воды, что тоже позволит около полутора лет подавать бесперебойно воду потребителям Крыма. Но эксперты советуют не расслабляться: за обильноводным периодом на полуостров обязательно придет засуха, и к ней нужно быть готовым во всеоружии. Например, построить дополнительное водохранилище для Симферополя, используя чашу Лозовского карьера по добыче диабаза. В нее можно было закачать ту воду, которую летом пришлось экстренно сбрасывать по руслу Салгира, чтобы столицу не смыло волной с прорывом плотины. Дублер Симферопольского водохранилища на 15 миллионов кубометров был анонсирован в рамках мер для преодоления вододефицита, но теперь этот проект отложили на неопределенный срок. Свои вложения должны оправдать артезианские скважины, которые пробурили для водоснабжения Симферополя на Вилинском и Ивановском водозаборах в период засухи. Сейчас они законсервированы, пока есть вода в открытых источниках.

Северо-Крымский канал спускает воду и уходит на ремонт Фото: Анна КИРИЕНКО

- Пока мы их все остановили, законсервировали. Потому что в них нет необходимости, это будет стратегический запас. Их периодически включают, чтобы промыть, проверить работу насосов и так далее, - сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик и добавил, что в совокупности все подземные источники способны закрыть суточную потребность столичного региона в воде.

ДВА НОВЫХ, ОДНО СТАРОЕ

Два дополнительных водохранилища в горном Крыму все же построят. Одно из них на реке Марта, которая является притоком Качи. Это будет дополнительный питьевой резерв в 6 миллионов кубометров для Большой Ялты, что избавит курортный регион от строительства опреснительной станции. Второе водохранилище, Солнечногорское, - для сбора около 8 миллионов кубометров воды из реки Улу-Узень ниже водопада Джур-Джур. Этот питьевой водоем не успели построить в советское время, чтобы закрыть потребности восточной части Алуштинского региона и частично Судака. Окончательных сроков строительства нет, пока идет проектирование и технико-экономическое обоснование.

В этом году по плану преодоления вододефицита, которое правительство РФ утвердило в 2020 году в объеме 50 миллиардов рублей, должны были закончить реконструкцию Межгорного водохранилища. Это самый крупный водоем по системе Северо-Крымского канала в 50 миллионов кубометров проектного объема. После ремонта в него собирались пустить воду Салгира, чтобы гарантированно иметь по 60 тысяч кубометров воды в сутки. Но, во-первых, очистка такой воды сделает ее стоимость для потребителей неподъемной, а во-вторых, с возобновлением работы канала Межгорное водохранилище должны были заполнить днепровской водой, о чем шла речь еще в мае. Но воду в Межгорку в этом году так и не пустили, взяв время на ремонт Сакского дюкера и системы соединительного канала с Северо-Крымским.

- Его однозначно нужно включать в хозяйственную деятельность, - считает эксперт водных технологий Анатолий Копачевский. - Межгорное водохранилище, которое в настоящий момент требует серьезной реконструкции, это центральный узел, который сможет снабжать ресурсом Симферополь, Севастополь, Сакский регион и Евпаторию.