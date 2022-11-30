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Общество30 ноября 2022 13:20

Канал уходит на ремонт: Чем напоить Крым, если вода не придет весной

Запасов водохранилищ хватит на 1,5 года
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Следующей весной Крым рассчитывает вновь получить днепровскую воду

Следующей весной Крым рассчитывает вновь получить днепровскую воду

Фото: Анна КИРИЕНКО

Северо-Крымский канал отработал первый поливной сезон в российской истории Крыма. Остатки воды сливают в чаши водохранилищ, и канал закроется на ремонт, чтобы в следующем сезоне встретить днепровскую воду в полной готовности. Каким он будет, сейчас не берется сказать никто: водохозяйственники знают, что их дело готовить канал к приему воды и держать баланс водохранилищ, чтобы не дойти до «мертвого» объема.

Реализация плана покрытия вододефицита в Крыму продолжается

Реализация плана покрытия вододефицита в Крыму продолжается

Фото: Анна КИРИЕНКО

РИС И РИСКИ КАНАЛА

В этом году через Северо-Крымский канал прошло 210 миллионов кубов воды: половина пошла на полив, другая - в наливные водохранилища. Конечно, это гораздо меньше тех объемов, которые Крым закачивал до водной блокады 2014 года, которую в назидание мятежному полуострову устроила украинская власть. Тогда в среднем по системе канала проходило 1,2 миллиарда кубометров воды, половина из которой предназначалась для рисоводства и рыборазведения. В этом году вода впервые за восемь лет заполнила рисовые чеки, и в планах на следующий сезон увеличить площадь посевов.

- Есть фильтрация, есть испарение и технологические сбросы. Но КПД использования воды 86%, это высокий результат, - считает советник председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров. - Сейчас канал работает не в проектных мощностях. За год всю площадь орошения восстановить сложно, как и парк дождевальной техники. Заявки увеличатся - увеличится площадь и эффективность использования. Предполагаем, что в следующем году площадь полива увеличится до 44 тысяч га, до 280 миллионов увеличится подача воды.

Система наливных водохранилищ работает как на днепровской воде, так и на подземной

Система наливных водохранилищ работает как на днепровской воде, так и на подземной

Фото: Анна КИРИЕНКО

Риски того, что в апреле шлюзы головного сооружения на Каховском гидроузле в Херсонской области не откроются и днепровская вода не придет в Крым, велики. Если произойдет разрушение плотины Каховской ГЭС, это неизбежно понизит уровень воды в Каховском водохранилище, и, как следствие, возможность перекачки днепровской воды в Северо-Крымский канал. Но, во-первых, Каховскую ГЭС строили в период «холодной войны», и ее сооружения рассчитаны на прямой ядерный удар. А во-вторых, за восемь лет водной блокады Крым научился использовать собственные источники пресной воды, построив новые водозаборы на севере полуострова, в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

СТОП ВОДОЗАБОР

- На протяжении пяти лет наши водохранилища заполнялись водой естественного стока и пришедшей по руслу канала из трех подземных водозаборов на севере Крыма,- говорит директор Ленинского филиала «Крыммелиоводхоза» Александр Руденко. - Заполнять водоемы приходилось круглый год, но это позволило стабильно подавать воду Керчи и Феодосии. Теперь появилась возможность осушить канал и провести ремонт. В основном это щитовые затворы, подъемники, кое-где бетонные плиты русла.

Три водозабора - Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский - построенные для водоснабжения восточной части полуострова за счет Федеральной целевой программы, сейчас не работают. Их периодически запускают, чтобы промыть и не допустить заиливания скважин. Но артезианскую воду из подземных источников не качают, поскольку достаточно днепровской воды. Ею заполнили наливные водохранилища, которые сейчас заполнены на 80%.

Водохранилища заполнены на 80%

Водохранилища заполнены на 80%

Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОДА В ТРУБЕ

Расконсервировать водозаборы на севере Крыма и в любой момент возобновить подачу воды не составит труда - с той лишь разницей, что она пойдет не по руслу Северо-Крымского канала, а по тракту водоподачи, который возводит ООО «Объединенная энергостроительная корпорация». Он идет параллельно бетонному руслу канала вплоть до Керчи, но прокладывается под землей, чтобы исключить испарение и фильтрацию воды. Ведь она предназначена только для питья, без возможности отвода для полива, и по качеству намного выше открытых водных источников. К тому же, водопровод подходит к водоочистным сооружениям, минуя водохранилища, тогда как речная вода по каналу закачивается в водоемы.

- Мы в районе Владиславовки уже сбрасывали воду в Северо-Крымский канал во время гидравлических испытаний, - уточнил заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Сейчас завершили гидравлические испытания до водоочистных сооружений в Феодосии, и к концу года будем готовы подключить в случае необходимости. Грубо говоря, до Владиславовки уже все в трубе.

Во Владиславовке находится главная из пяти насосных станций тракта водоподачи и центральный диспетчерский пункт. Полностью она будет готова к марту следующего года, еще предстоит установить автоматику, электрику, компьютерное оборудование. Сейчас у подрядчика по графику прокладка кабеля и установка трансформаторных подстанций для электропитания двух насосных станций, чтобы прокачивать воду от водозаборов к главной станции во Владиславовке, преодолевая перепады высот. Дальше тракт водоподачи разделяется на два рукава - один идет к Феодосии, другой - в сторону Керчи. И если первый уже проходит гидравлические испытания, то второй еще в процессе строительства.

- В направлении Керчи еще идут строительные работы как по укладке труб, так и по насосным станциям. Нам еще предстоит делать прокол под трассой «Таврида» в Ленинском районе, и это намечено на следующий год. Сейчас аналогичные работы идут под железной дорогой, и по планам их должны закончить до конца года. Всего еще предстоит уложить около 30 км труб, - добавил Дронов.

В планах - строительство двух новых водохранилищ и ремонт Межгорного

В планах - строительство двух новых водохранилищ и ремонт Межгорного

Фото: Анна КИРИЕНКО

ТРУБЫ В ОБЪЕЗД

Подземный тракт водоподачи состоит из двух ниток, чтобы в случае аварии или текущего ремонта переключать подачу воды с одной на другую. Соответственно, 154 км трубопровода - это 308 км труб, которые везут сразу с завода на объект. До теракта на Крымском мосту проблем с доставкой не было, несколько десятков грузовиков ежедневно курсировали в Крым и обратно. Но сейчас большегрузы идут по сухопутному маршруту через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой, и срок доставки труб и других комплектующих увеличился.

- Наши машины стоят в очереди, как все. Трубы идут, но с другими материалами есть сложности с поставками. Будем надеяться, что мост восстановят, и все проблемы разрешатся. Будем ускоряться, чтобы уложиться в сроки, - заверил представитель подрядчика.

Полностью тракт водоподачи должен быть готов к концу следующего года. Он способен перекачивать с севера на восток полуострова 195 тысяч кубометров воды в сутки - 106 тысяч для нужд Феодосии, Коктебеля, Судака, и 89 тысяч для потребителей Керчи и Ленинского района.

НА ГОД ВПЕРЕД

Белогорское и Тайганское водохранилища тоже держат как резерв для Восточного Крыма. В них накоплено 23 миллиона кубометров воды. Керчь в сутки потребляет около 40 тысяч кубов, столько же берет из централизованной системы Феодосия. Главным питьевым водоемом Керчи является Станционное водохранилище, в которое по системе Северо-Крымского канала спустили 20 миллионов кубометров пресной воды. Во Фронтовом водохранилище, которое питает Феодосию, накоплено около 30 миллионов кубов. Еще 8 миллионов кубометров залили в Самарлинское водохранилище, построенное для несостоявшегося города крымских атомщиков Щелкино на побережье Азовского моря. Даже если осадков в Восточном Крыму не будет, воды хватит минимум на 1,5 года бесперебойного водоснабжения. И это без учета артезианской, которой после ввода в строй тракта водоподачи можно полностью обеспечить потребности питьевого водоснабжения, оставив днепровскую на полив сельхозземель.

ЧТО БУДЕТ ПИТЬ СТОЛИЦА

В центральном Крыму с наполнением водохранилищ, собирающих воду из горных речек, более-менее все в порядке. Накоплено 67% от планового объема, или 169 миллионов кубов воды, что тоже позволит около полутора лет подавать бесперебойно воду потребителям Крыма. Но эксперты советуют не расслабляться: за обильноводным периодом на полуостров обязательно придет засуха, и к ней нужно быть готовым во всеоружии. Например, построить дополнительное водохранилище для Симферополя, используя чашу Лозовского карьера по добыче диабаза. В нее можно было закачать ту воду, которую летом пришлось экстренно сбрасывать по руслу Салгира, чтобы столицу не смыло волной с прорывом плотины. Дублер Симферопольского водохранилища на 15 миллионов кубометров был анонсирован в рамках мер для преодоления вододефицита, но теперь этот проект отложили на неопределенный срок. Свои вложения должны оправдать артезианские скважины, которые пробурили для водоснабжения Симферополя на Вилинском и Ивановском водозаборах в период засухи. Сейчас они законсервированы, пока есть вода в открытых источниках.

Северо-Крымский канал спускает воду и уходит на ремонт

Северо-Крымский канал спускает воду и уходит на ремонт

Фото: Анна КИРИЕНКО

- Пока мы их все остановили, законсервировали. Потому что в них нет необходимости, это будет стратегический запас. Их периодически включают, чтобы промыть, проверить работу насосов и так далее, - сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик и добавил, что в совокупности все подземные источники способны закрыть суточную потребность столичного региона в воде.

ДВА НОВЫХ, ОДНО СТАРОЕ

Два дополнительных водохранилища в горном Крыму все же построят. Одно из них на реке Марта, которая является притоком Качи. Это будет дополнительный питьевой резерв в 6 миллионов кубометров для Большой Ялты, что избавит курортный регион от строительства опреснительной станции. Второе водохранилище, Солнечногорское, - для сбора около 8 миллионов кубометров воды из реки Улу-Узень ниже водопада Джур-Джур. Этот питьевой водоем не успели построить в советское время, чтобы закрыть потребности восточной части Алуштинского региона и частично Судака. Окончательных сроков строительства нет, пока идет проектирование и технико-экономическое обоснование.

В этом году по плану преодоления вододефицита, которое правительство РФ утвердило в 2020 году в объеме 50 миллиардов рублей, должны были закончить реконструкцию Межгорного водохранилища. Это самый крупный водоем по системе Северо-Крымского канала в 50 миллионов кубометров проектного объема. После ремонта в него собирались пустить воду Салгира, чтобы гарантированно иметь по 60 тысяч кубометров воды в сутки. Но, во-первых, очистка такой воды сделает ее стоимость для потребителей неподъемной, а во-вторых, с возобновлением работы канала Межгорное водохранилище должны были заполнить днепровской водой, о чем шла речь еще в мае. Но воду в Межгорку в этом году так и не пустили, взяв время на ремонт Сакского дюкера и системы соединительного канала с Северо-Крымским.

- Его однозначно нужно включать в хозяйственную деятельность, - считает эксперт водных технологий Анатолий Копачевский. - Межгорное водохранилище, которое в настоящий момент требует серьезной реконструкции, это центральный узел, который сможет снабжать ресурсом Симферополь, Севастополь, Сакский регион и Евпаторию.

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