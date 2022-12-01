Кешбэк до 5%: владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ получат выгоду по обновленной программе лояльности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со стартом последнего месяца зимы начался хлопотный и предновогодний период. И совершать покупки с выгодой поможет обновленная программа лояльности от банка РНКБ. С 1 декабря клиенты могут получать кешбэк до 5% за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами.

Те, кто соблюдает условия программы лояльности и по дебетовой, и по кредитной картам, получат кешбэк на обе карты. Сделать предновогодние покупки более приятными поможет кешбэк в самых популярных категориях.

Самые популярные категории в декабре, по которым можно получить хороший кешбэк, - отели (5%), кафе и рестораны (3%), топливо (2%) и продукты (1%).

Все условия программы лояльности, включая категории кешбэка, обозначены на официальном сайте банка. Кешбэк за текущий месяц банк начисляет в первые 15 дней следующего месяца.

В банке отметили, что список категорий с начислением кешбэка будет обновляться каждый месяц с учетом потребностей клиента. Актуальные категории будут публиковаться в сториз в мобильном приложении банка или в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

Чтобы получать поощрение от банка, нужно выполнить некоторые условия. В частности, подключить уведомления о зачислениях и списаниях по карте. Кроме того, нужно оформить услугу «Защита карты» (это обезопасит деньги, размещенные на карте). Также необходимо совершать покупки по карте на сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Если мобильное приложение «РНКБ 24/7» еще не установлено на смартфон, нужно обязательно его загрузить. А если у клиента есть действующий кредит, нужно не допускать просрочки по выплатам.