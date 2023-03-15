Крымский эксперт в мире стиля и моды поделился секретами трендов. Фото: Личный архив Андрея Пркожеева

Весна пришла, а вместе с ней и желание худеть, влюбляться и наряжаться! По такому случаю обычно принято начинать новую жизнь. Не зря глобальные перемены начинаются с внешности: новая прическа, макияж и, конечно же, гардероб. Крымский эксперт в мире стиля и моды Андрей Прожеев поделился секретами и рассказал, как ворваться в весну, зная тренды и предстоящие модные веяния.

В этом сезоне в моду вновь возвращаются яркие образы из начала нулевых. Фото: Личный архив Андрея Пркожеева

- Бельевой стиль, низкая посадка, открытый живот, короткие топы, много блестящих пайеток и полупрозрачная одежда. Весна и лето 2023 ожидаются женственными, дерзкими и романтичными. Сразу скажу – не пугайтесь! - отмечает стилист.

Так, по мнению эксперта, в этом сезоне в моду вновь возвращаются яркие образы из начала нулевых. Во главе самых горячих тенденций – давно забытые джинсы с низкой посадкой, откровенные бельевые топы и все то, что было в тренде еще двадцать лет назад.

КОЖАНОЕ ПЛАТЬЕ

Прожеев признается: хорошо подобранное кожаное платье всегда выгодно подчеркивает любой тип фигуры и выглядит эффектно и дорого, потому такой предмет гардероба можно считать выгодной и важной покупкой.

- Выбор моделей огромный. Ищите среди новинок такие модели: на одно плечо, приталенного кроя без бретелей, платья-футболки, модели с принтами и без, а еще - двухцветные вариации, - отмечает стилист.

КРУЖЕВО

Кружевные элементы всегда можно встретить в коллекциях белья, но в этом сезоне дизайнеры стали активно использовать его в повседневной одежде. Больше всего внимания досталось классическому черному кружеву.

- Смело покупайте чувственные платья и боди, дерзкие блузы и обращайте внимание на ажурную отделку на юбках и рубашках, это легко может разнообразить повседневные луки. Если покажется броским, то усмиряйте образ обувью на плоском ходу и спокойным макияжем, - добавляет Андрей.

ОТКРЫТЫЙ ЖИВОТ

Благодаря возвращению в нулевые весной и летом девушки могут вспомнить былые времена, когда по телевизору пел Дима Билан, а на плейере были записаны самые горячие хиты MTV.

- В моду снова вернулась низкая посадка, а в жизнь модниц – спортзал, - шутит стилист. - Только теперь это не просто спущенные на бедра брюки и джинсы. Актуальны заниженные талии у платьев, открытые пуговицы кардиганов, а еще разрезы у платьев и даже кожаных курток. Такой элемент помогает сделать образы более фактурными и интересными, а также усложняет даже самые простые луки.

Вместе с ними девушки могут экспериментировать с короткими блузами, кроп-топами и бра. По словам эксперта, короткие футболки в бельевом стиле хорошо сочетаются с брюками и джинсами, шортами и бермудами, а еще - с юбками на низкой посадке. С помощью них можно создавать многослойный образ - с куртками и жакетами, а можно надевать самостоятельно.

- Но надо учитывать, что такой тренд подойдет не под каждую фигуру, - подчеркивает Прожеев.

Некоторые тренды станут шокирующими для девушек. Фото: Василий Вахрин

ПАЙЕТКИ И ЛЮРЕКС

Весной мода не ограничивает нас вечерними нарядами, так что можно быть эффектными и носить что-то блестящее даже каждый день.

- Блестящие чешуйки появились на блузах и юбках. Девушки могут элегантно дополнить их свитерами и джемперами. Некоторые дизайнеры даже показали настоящие тотал-луки, полностью усыпанные пайетками. Они украсили и худи, и платья, и юбки, и даже колготки и обувь, - рассказывает стилист.

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОДЕЖДА

Все давно уже привыкли к безразмерным оверсайз кофтам и джинсам, но в этом сезоне в моду возвращаются женственные и провокационные образы.

Так, по словам эксперта, у руля весной встанут полупрозрачные платья, юбки и топы, дополненные грубой обувью и колготками. Модницы меняют спортивные костюмы и «папины» брюки на юбки из полупрозрачного материала и платья длины миди и макси.

ДЛИНА МИНИ

Еще одна вещь должна быть обязательно в гардеробе у модниц. Экстремально короткие юбки захватили мир моды и стали одним из ключевых трендов весной и летом 2023.

Короткие юбки вновь в тренде Фото: Дмитрий БРУШКО

- Помимо юбок, дизайнеры также представили и очень короткие шорты. Очень удобный тренд для лета, который можно грамотно и ненавязчиво сочетать с вышеперечисленными трендами, - добавляет стилист.

Также Андрей Прожеев добавил, что с приходом тепла в обиход модниц войдут необычные колготки, носки и гольфы. Благодаря аксессуарам образ станет стильным и законченным.

- Весной смело носите ажурные и цветные колготки, а еще гольфы и носки в сетку. Аксессуары можно добавлять как к повседневным лукам, так и к вечерним платьям, чтобы сделать образ менее строгим, - заключает крымский стилист.

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