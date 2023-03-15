На береговой линии Феодосии началась подготовка к строительству яхтенной марины: инвестор раскрыл подробности проекта

В Феодосии идет подготовка к строительству яхтенной марины на "Золотом пляже". Подслушано в Феодосии/Вконтакте

Инвесторы приступили к застройке участка на знаменитом «Золотом пляже» Феодосии. Корпорация «ТЭС», которой принадлежит сеть АЗС в Крыму, планирует построить на береговой линии яхтенную марину и водно-спортивный оздоровительный комплекс. Известно, что еще в начале 2000-х годов компания получила в длительную аренду участок от Берегового до Приморского, но тогда начать строительство не удалось из-за протестов местных жителей. Бетонные сваи, которые успели вбить на участке, так и остались засыпанными песком.

Сейчас работы возобновили. На пляже феодосийцы заметили технику для инженерных изысканий. Местные жители высказали обеспокоенность, что дело может закончиться строительством здесь многоэтажных жилых домов и «Золотой пляж» будет уничтожен.

- Это любимый нами с детства «переезд». С детскими заводями, мелким дном, с кристально чистой водой. Это просто ужас, отобрать у жителей всего феодосийского округа этот пляж.

- Думаю, что несколько квартирных многоэтажек на продажу сделают, и при них пляж. Согласна, что строить надо с другой стороны дороги, а пляжную зону оставить свободной,- отмечают феодосийцы в соцсетях.

Так будет выглядеть водно-спортивный комплекс "Золотой Пляж". Фото: администрация Феодосии

ПРОЕКТ НА 750 МИЛЛИОНОВ

О намерении построить в городе яхтенную марину стало известно в апреле 2019 года на Ялтинском международном экономическом форуме. Спустя два месяца Совмин РК заключил с инвестором в лице ООО «Фирма ТЭС» и Администрацией Феодосии соглашение о реализации здесь инвестиционного проекта под названием «Водно-спортивный оздоровительный комплекс «Золотой пляж». Объем заявленных инвестиций - 750 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, проект предусматривает строительство марины на 100 яхт, административно-общественного комплекса из нескольких десятков коттеджей, автостоянки, зон для активного отдыха туристов, а также смотровой и детской площадок, летнего кафе, набережной, бассейнов, спа, скейт-парка, апартаментов и экорынка.

Как отмечал ранее президент группы компаний «ТЭС» Сергей Бейм, проектом его фирма занимается уже более 16 лет, «а получается это только сейчас, после воссоединения Крыма с Россией». За эти годы, по его словам, были проведены необходимые проектировочные и подготовительные работы.

В Группе компаний «ТЭС», куда КП-Крым обратилась за комментарием, сообщили что сейчас на «Золотом пляже» идет подготовка к реализации первого этапа проекта. Свидетелями работ как раз и стали местные жители.

- В рамках развития комплекса в городе Феодосия будет создана соответствующая береговая инфраструктура для функционирования яхтенной марины и отдыха жителей и гостей Крыма. На первом этапе будет организована пляжная зона – установлены теневые навесы, медицинский пункт, пляжные души и кабины для переодевания, - сообщили в компании.

Всего же, по данным пресс-службы «ТЭС», на полуострове планируется строительство семи таких яхтенных марин: в Балаклаве, Ялте, Евпатории, Коктебеле, Феодосии и две в Керчи.

Сам проект, как уверяют в компании, реализуется в рамках утвержденной в 2021 году правительством РФ «Концепции развития яхтенного туризма на период до 2030 года».

- Она позволит реализовать в Российской Федерации и, в частности, в Республике Крым, целый ряд проектов по созданию эффективных морских комплексов, которые станут новыми масштабными туристическими объектами, с безопасными и удобными транспортно-пересадочными узлами, центрами развития туризма и спорта, - говорится в сообщении.

Проект строительства яхтенной марины в Феодосии предоставлен пресс-службой Группы компаний "ТЭС".

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИНИИ ЗАСТРОЙКИ

В пресс-службе администрации Феодосии КП-Крым в свою очередь сообщили, что согласно дополнительному соглашению, подписанному 8 ноября 2022 года, реализация инвестпроекта будет осуществляться на двух земельных участках общей площадью 29,2 га.

Водно-спортивный оздоровительный комплекс должен стать продолжением существующей застроечной зоны, в которую входят пансионат «Украина» и ряд гостевых домов. При этом он не попадает в зону особо охраняемой природной территории, которой был признан «Золотой пляж» решением сессии горсовета Феодосии от 25 декабря 2020 года.

- Предметом соглашения является реализация инвестиционного проекта … на земельных участках № 1, площадью 23,3 га, расположенном по ул. Керченское шоссе (справа от автотрассы в районе пансионата «Украина») и земельном участке № 2, площадью 5, 9 га, расположенном по ул. Керченское шоссе ( район пансионата «Украина»), зона «Ближние Камыши», - сообщили в администрации.

Реализовать инвестпроект застройщик, согласно документам, должен в течение 14,5 лет.

- Инвестор в рамках инвестиционного соглашения несет обязательства, направленные на социальные нужды города Феодосии, - сообщили в администрации.

Власти Феодосии рассчитывает, что реализация проекта также даст городу и новые рабочие места. Как сообщалось ранее, их предусмотрено 35.

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