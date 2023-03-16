В Керчи директора школы обвинили в унижении пятиклассника

За плохое поведение двух 5-классников учитель вывела в коридор, где один из них расплакался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи социальные сети буквально взорвало сообщение о том, что в одной из школ новый директор якобы заставила на коленях извиняться за свое поведение 11-летнего ученика. Информация поступила от одного из родителей, чей ребенок якобы стал свидетелем инцидента. У пятиклассника, по словам женщины, после этого случилась истерика.

Разбираться в ситуации в учебное заведение прибыли правоохранители. Сотрудники полиции и прокуратуры запросили записи с камер видеонаблюдения, и сейчас проводят проверку. Об этом сообщили в администрации Керчи.

- На счет того, что сейчас массово обсуждается в наших местных СМИ, по поводу того, что кто-то превысил свои полномочия, прокуратура совместно с сотрудниками МВД после разбирательства дадут какие-то объяснения, - сообщил замглавы администрации города Абдулла Базаков.

Кроме того, он рассказал подробности инцидента в школе. По его словам, все произошло из-за двух пятиклассников, которые плохо вели себя на уроке. Учитель вынуждена была вывести школьников в коридор, где один из них расплакался.

- Один из них очень эмоционально отнесся к словам преподавателя и удалению из класса. Это все происходило в коридоре. На шум среагировала вновь назначенный директор. Она вышла в коридор и попыталась успокоить детей. Но, увидев нового руководителя, ребенок совсем растерялся. Имел место такой вот инцидент, - прокомментировал ситуацию замглавы города.

Тем временем мама мальчика назвала информацию фейком. По ее словам, директор, наоборот пыталась успокоить ее сына, ни о каком унижении, по словам женщины, речи не может быть.

- Придя из школы, сын мне рассказал, что познакомился с директором в момент, когда плакал. А она, директор, подошла его успокоить. Успокоить, а не поставить на колени и унизить! И его слова о новом директоре были очень положительные! ..С чьих уст разнесся этот фейк, который теперь обсуждают все, кому не лень? – говорит Екатерина Стадниченко.

Как рассказала женщина КП-Крым, сейчас она пытается добиться опровержения от администратора социальной группы, распространившей эту информацию, но ее пока «не слышат».

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