Самозанятость в деле: в мобильном приложении РНКБ 60 тысяч человек оплачивают налог на профессиональный доход

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самозанятыми могут быть и физические лица, и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали этот статус. Это удобно, потому что самозанятость можно совмещать с основной работой или же полностью зарабатывать только таким способом. Выгода в том, что при официальном трудоустройстве с зарплаты высчитывается 13% НДФЛ, а налог на профессиональную деятельность составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого и вести бизнес онлайн можно в приложении РНКБ. В текущем году сервис банка используют больше 60 тысяч человек. Это и те, кто только зарегистрировал самозанятость в приложении, и те, кто присоединился к сервису уже после регистрации в ФНС. Больше 30 тысяч из самозанятых зарегистрировались в течение 2022 года.

В РНКБ напомнили, что после регистрации в сервисе те, кто оплачивает налог на профессиональный доход, могут пользоваться всеми действующими кредитными программами банка наравне с официально трудоустроенными. Так, они могут оформить ипотеку, автокредит, кредит наличными, заказать кредитную карту или подать заявку на рефинансирование потребительских кредитов. Клиенты, которые будут подавать данные о доходах по самозанятости через сервис в мобильном приложении РНКБ, могут рассчитывать на сниженную процентную ставку по всем кредитным программам. Кредит при этом можно оформить по паспорту.

На сегодня, по данным банка, уже выдано 5,7 миллиарда рублей в качестве кредитов самозанятым. Чтобы получить кредитные средства, нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте РНКБ, потом дождаться одобрения и обратиться в офис для того, чтобы получить кредит.

КСТАТИ

В марте самозанятые могут усовершенствовать свои навыки и расширить клиентскую базу, участвуя в новом социальном проекте РКНБ по поддержке и развитию бизнеса. Суть в том, что в некоторых офисах Крыма и Краснодарского края клиенты будут получать не только финансовые услуги, но и из индустрии красоты.

Первый этап проекта по поддержке бизнеса самозанятых начался с 7 марта. В праздничном фестивале «Энергия весны» принимают участие предприниматели, оплачивающие НПД и оказывающие услуги в бьюти-сфере. Бровисты, стилисты и парикмахеры бесплатно обслуживают клиентов в офисах РНКБ, а также принимают участие в мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. С начала проекта на мастер-классы записались больше 100 самозанятых.

Поучаствовать в мастер-классах в рамках фестиваля «Энергия весны» можно на сайте probuy.rncb.ru. Чтобы участвовать в следующих этапах проекта, нужно обратиться на горячую линию РНКБ 8-800-234-27-27. Нужно будет указать вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

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