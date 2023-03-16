«Гардемарин» Сергей Жигунов купил телефон и пригласил на пробы в кино 9-летнего мальчика с Донбасса, живущего в Ялте

Сергей Жигунов на даче в Крыму. Фото: Telegram-канал актера

Девятилетнему мальчику из Марьинки, Донецкой области, который вместе с мамой, бабушкой и дедушкой вынужденно переехал в Ялту, передали мобильный телефон, купленный за деньги подписчиков супруги известного актера Сергея Жигунова. Сам «гардемарин» тоже не остался в стороне: он не только добавил определенную сумму, но и вместе с парнем отправился в магазин выбирать подарок.

Историю семьи беженцев, напомним, поведала у себя в telegram-канале супруга Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит. Юный тезка ее знаменитого мужа в свои девять лет лишился дома (от него не осталось и стен) и похоронил отца. Парень любит слушать Виктора Цоя и даже дерется из-за его песен с одноклассником.

С Сергей Сергеичем (так называет мальчика Виктория Ворожбит), она познакомилась, когда делала маникюр у его мамы. Ребенок попросил у супруги звездного актера номер телефона. При этом признался, что своего мобильного у него нет. На эту историю моментально отреагировали подписчики журналистки и предложили «скинуться» на телефон для Сережи.

- Вчера с мужем и Сергей Сергеичем были в магазине. Выбрали хороший телефон с качественной камерой, а так как сумму мы собрали гораздо большую, чем планировали, то купили еще и беспроводные наушники. Тоже классные! - написала в своем блоге Виктория Ворожбит.

На телефон 9-летнему Сергею собрали деньги подписчики супруги Сергея Жигунова. Фото: Виктория Ворожбит/Telegram

Но на этом подарки не закончились. Режиссер, который готовится к съемкам детского фильма в Крыму, пообещал пригласить парня на пробы. После чего мальчик подробно расспросил Сергея Жигунова о том, как стать звездой.

- А еще два Сергея сфоткались вместе и оба рады! – отметила Виктория.

Публиковать фото мальчика без разрешения мамы журналистка не стала.

Напомним, Сергей Жигунов с супругой Викторией Ворожбит приехали на дачу в Крым в конце февраля. Актер готовится к съемкам, его супруга работает над проектом о жизни в Гурзуфе художника Константина Коровина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жозефина Павловна конкретно мерзнет»: «гардемарин» Сергей Жигунов с супругой постят фото цветущей магнолии в Ялте и жалуются на холод

Звездное семейство снова на даче в Гурзуфе (подробнее)

Сергей Жигунов «скинулся» на мобильный телефон 9-летнему мальчику с Донбасса, живущему в Крыму

Ребенок учится в школе в Ялте и слушает песни Виктора Цоя (подробнее)