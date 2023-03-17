Двое организаторов крымской ячейки «Свидетелей Иеговы»* получили по шесть лет колонии

Жители Армянска провозгласили себя "старейшинами" и руководили всем, что происходило в секте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Крыма вынес приговор двоим жителям Армянска, организовавшим в городе ячейку запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы»*. Несмотря на то, что религиозная «община» была признана экстремистской в РФ еще в 2017 году, мужчины создали собственную ячейку в 2018-м.

Как сообщили в пресс-службе суда, лидеры запрещенной организации отвели себе в ней роли старейшин - руководили «собраниями» и вели проповеди, выступали с речами, занимались пастырской работой. Ячейка в Армянске просуществовала более года - с октября 2018-го по декабрь 2019-го. Все это время мужчины осознавали экстремистский характер своих проповедей.

- Осужденные действовали вопреки законному решению суда, из экстремистских побуждений по мотивам религиозной розни, пропагандирующей исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, непризнания государственных органов власти и органов местного самоуправления Российской Федерации, - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Жителей Армянска признали виновными по первой части статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Лидеры запрещенной секты отправятся в колонию общего режима на шесть лет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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