Самопрограммирование или зашифрованные послания? Психолог рассказала, стоит ли верить «пророческим» снам

Ожидание, что сон вот-вот сбудется, может привести к излишней тревожности Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

18 марта во всем мире отмечают День вещих снов. Праздник, конечно, на любителя, но тех, кто верит, что во сне можно увидеть будущее, слишком много, чтобы природа этого явления оставалась без внимания. Большинство из нас без труда вспомнят, как приснившееся однажды ночью сбылось наяву. Однако, стоит ли ждать, что сон «на четверг» непременно сбудется? КП-Крым спросила об этом у доцента кафедры психологии КФУ им. Вернадского, кандидата психологических наук Ольги Войновской.

ЭФФЕКТ САМОПРОГРАММИРОВАНИЯ

В психологии существует несколько базовых направлений, каждое из которых по-своему объясняет строение и работу человеческой психики, рассказывает Ольга Войновская. Например, приверженцы когнитивного подхода склонны считать сновидения, якобы предсказавшие что-то, случайными совпадениями. Или же образ, увиденный во сне, в силу своей неоднозначности, сновидец толкует, подгоняя под последующие события. После этого сну задним числом приписывают «пророческий» характер.

- Допустим, двум людям приснилась кошка. После этого кто-то переехал в новую квартиру, а кто-то поссорился с другом. И каждый скажет, что накануне видел вещий сон, потому как существует народный обычай впускать кошку первой в новое жилье, а поговорку «между ними кошка пробежала» и комментировать не нужно. А дальше срабатывает известное умозаключение «после — значит вследствие». Это является одним из когнитивных искажений (неверный вывод на основании реальных фактов). Или эффект «самопрограммирования».

Ольга Войновская. Фото: Ольга Медынина

ИНФОРМАЦИЯ НА УРОВНЕ ПОДСОЗНАНИЯ

Психофизиологи объясняют «вещие сны» как информацию, которую человек не отслеживает днем, когда бодрствует, но она откладывается в бессознательном. Например, изменение цвета кожи, запаха тела, поведения кого-то из родных или знакомых. А потом видит во сне, что этот человек заболел или умер.

- Если же снится собственная болезнь, это объясняется сигналами от внутренних органов и тканей, которые поступают в головной мозг и там превращаются в образы.

ОТРАЖЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ И СТРАХОВ

Психоаналитики же расценивают сны как отражение того, чего человек страстно желает или, наоборот, боится, а также как скрытые, зашифрованные послания, рассказывает Войновская. Например, женщине, которая мечтает о ребенке, вполне ожидаемо будут сниться две полоски на тесте, роддом, прогулки с коляской, любые предметы, связанные с беременностью или уходом за младенцем. Студент, который боится «провалить» экзамен, может каждую ночь видеть во сне сцену этого провала.

Во втором случае сновидения напоминают калейдоскоп не связанных друг с другом образов и действий, настолько причудливо те сочетаются. Специалист может истолковать этот сон, но к магии это никакого отношения не имеет, уверяет психолог.

- Типичный пример - клиенту время от времени снится война (чаще – в трудные моменты жизни). Любое нападение, вооруженное противостояние с точки зрения психоанализа — это символ внутреннего конфликта. Война показывает масштаб и уровень драматизма этого конфликта. Если человек вскоре узнает о начале вооруженного конфликта, то ему будет проще сказать о своем пророческом сне, нежели повернуться к своему внутреннему конфликту.

Женщине, которая мечтает о ребенке, вполне ожидемо будут сниться две полоски на тесте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЗАШИФРОВАННЫЕ ПОСЛАНИЯ

Для «зашифрованных посланий» бессознательное использует не просто отвлеченные общеизвестные символы, но и отображение реальных ситуаций, с которыми сновидец имеет дело. Вряд ли современный карьерист увидит во сне скипетр и корону. Зато вполне может видеть себя в высоком кожаном кресле, в сопровождении телохранителей, за банкетным столом в обществе других сильных мира сего, отмечает специалист.

КАКОЙ ВЫВОД

- Поэтому вывод такой: не стоит ожидать повторения наяву того, что приснилось. Это может привести к появлению или усилению тревожности (в случае угрожающих сновидений), либо к ложным надеждам (в случае сновидений, которые сулят исполнение желаний). Как говорится в пословице – «пустая надежда хуже отчаяния». И то, и другое мешает сосредоточиться на отношениях с близкими, на повседневных обязанностях, из-за чего будет страдать семья и снизится эффективность работы.

Если же беспокоят какие-либо сновидения, особенно кошмары, тем более повторяющиеся, желательно проконсультироваться со специалистом.

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