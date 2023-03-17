Как крымчанам оформить потребительский кредит по ставке 4,5%

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Пожалуй, главное в оформлении кредита – подобрать подходящую программу. В зависимости от категории заемщика ставки могут значительно различаться. Как выбрать заем «под себя», «Комсомолка» разобралась на примере программ от Промсвязьбанка (ПСБ).

Подберите комфортный ежемесячный платеж

Оптимальная долговая нагрузка - не больше 30% от общего ежемесячного дохода. При этом надо также учитывать и ваши обязательные постоянные расходы и свободные средства, которые остаются после всех трат. Например, если вы получаете 60 тысяч в месяц, и ваши постоянные обязательные расходы (продукты, товары первой необходимости, коммунальные услуги, бензин или общественный транспорт и т.п.) составляют 40-50 тысяч в месяц, то, чтобы сохранить привычный образ жизни, вы должны ориентироваться на ежемесячный платеж не более 20 тысяч рублей. Если почувствуете, что готовы выплачивать больше – можно воспользоваться досрочным погашением кредита, периодически внося суммы, превышающие ежемесячный платеж.

Случилась непредвиденная ситуация и вы хотели бы временно приостановить погашение долга? В ПСБ можно оформить кредитные каникулы на два месяца. Чтобы получить отсрочку, не нужно объяснение причин, а заявка на отсрочку подается как в офисе, так и в интернет-банке.

Рассмотрите кредит в зарплатном банке

Зарплатным клиентам банки традиционно делают более выгодные предложения, поскольку банк, видя поступления зарплат на счета, точнее могут оценить платежеспособность клиентов. Например, в ПСБ такие клиенты могут получить потребительский кредит на специальных условиях – от 4,5% годовых* при оформлении страховой защиты. Держателям зарплатных карт Промсвязьбанка доступна возможность подать заявку на кредит через мобильный банк. Если она будет одобрена, то клиенту – при его желании – деньги привезут прямо на дом.

Кто еще может рассчитывать на пониженную ставку

Кредиты от 4,5% годовых ПСБ предлагает также госслужащим, бюджетникам, военнослужащим, сотрудникам предприятий ОПК. По той же ставке можно рефинансировать заем, оформленный в другом банке под более высокие проценты. Все условия по кредитным программам доступны на официальном сайте ПСБ.

Кредит предоставляется на любые цели. При оформлении не требуются залог и поручители, а из подтверждающих документов достаточно паспорта гражданина РФ и справки о доходах.

Погашайте кредит вовремя

Ответственные заемщики могут понизить ставку. Это возможно, если нет просрочек по выплатам. Так, если клиент вовремя погашает долг, то ставка каждый год в течение трех лет будет уменьшаться на 1%. Таким образом при изначальной ставке 4,5% спустя 3 года она снизится до 1,5%. Это предложение актуально как для клиентов, изначально взявших кредит в ПСБ, так и для тех, кто хочет рефинансировать кредиты, оформленные в других банках.

*Ставка 4,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (14,5% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 50 000 до 5 000 000 рублей.

При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (4,5%- 3%=1,5%). Условия доступны по программе кредитования работников организаций, относящихся к органам государственного и муниципального управления, судебным и налоговым органам, силовым и правоохранительным органам, войсковым частям, органам правоохранения и социальной защиты, учреждениям образования, науки, культуры и спорта. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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