Море улыбок и любопытные взгляды: как в РНКБ проходил фестиваль «Энергия весны» в поддержку самозанятых

Праздничный фестиваль "Энергия весны" стал первым этапом масштабного социального проекта РНКБ в поддержку самозанятых Фото: Александра Тимощенко

Чтобы быть красивой, совсем не обязательно отдавать много денег за разные услуги. Так решили и в крупнейшем крымском банке, поэтому для представительниц женского пола в честь праздника весны открыли целые "островки красоты" на базе отделений РНКБ. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ помимо полного спектра банковских услуг свои услуги клиентам предложили самозанятые предприниматели.

Желающие могли получить бесплатные услуги на выбор Фото: Александра Тимощенко

Праздничный фестиваль "Энергия весны" стал первым этапом масштабного социального проекта РНКБ в поддержку самозанятых. Предприниматели, работающие в сфере красоты, стали участниками фестиваля и на протяжении двух недель дарили крымчанкам бесплатные бьюти-процедуры прямо в отделениях банка.

В дни фестиваля в зале отделения царила особенная атмосфера, ведь кроме решения финансовых вопросов, здесь еще творили красоту. Мастера любезно общались с гостями, а клиенты банка с любопытством поглядывали в сторону "островков красоты".

Все участницы остались довольны Фото: Александра Тимощенко

Благодаря проекту самозанятые предприниматели набивали руку, тренировались и находили новых клиентов. Говорят, что опыт такого взаимодействия с финансовой организацией случился впервые, и сразу удачно!

- Это отличная возможность не только для новичков в своем деле, но и для опытных специалистов. Я работаю бровистом уже два года, у меня есть своя обширная клиентская база, но очень захотелось попробовать что-то новое, поэтому пришла сюда, чтобы посмотреть на горящие глаза девушек. И кстати, мы с мужем приехали из Москвы, но даже там таких интересных фестивалей никто не устраивал, а здесь – целое поле для творчества и добра, - рассказывает участница проекта Марина Седова.

Для новых специалистов проект, организованный крупнейшим крымским банком, стал настоящей возможностью найти новых клиентов. Каждый день к ним записывается от пяти до семи желающих, большинство из них берет контакты мастера.

- Для меня, как для молодого специалиста в этой отрасли, очень важно было быть здесь, так как это реклама и опыт работы, который очень ценно получить. Когда приходит клиент, и ты без подготовки принимаешь решение, это стресс, но только так и развиваются профессиональные навыки. Здесь я получаю совершенно новый опыт, плюс, от людей очень большую отдачу. Все девушки очень удивляются, почему такие хорошие услуги могут оказываться бесплатно, - признается стилист по волосам Татьяна Тарасенко.

Участники фестиваля также приняли участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах РНКБ, которые проводили эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на обучение записались более 100 самозанятых.

КСТАТИ

Подать заявку на участие в следующих этапах проекта можно, обратившись на горячую линию РНКБ 8-800-234-27-27, при этом нужно указать вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

- Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат.

Напомним, что клиенты, которые хотят зарегистрироваться в качестве самозанятых, могут это сделать в приложении РНКБ, где работает специальный сервис. Те, кто уже был зарегистрирован в ФНС, могут просто присоединиться к сервису и вести бизнес. Еще один плюс для самозанятых, которые регистрируются в РНКБ, - возможность пользоваться всеми действующими кредитными программами наравне с официально трудоустроенными гражданами.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.

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