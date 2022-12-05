«Стоим без еды и биотуалетов»: Больше 350 водителей грузовиков застряли в очереди на Керченскую паромную переправу

Грузовики ждут парома на трассе на территории досмотровой зоны в порту Кавказ. Фото: читатель КП

В очередь на паромную переправу в порту Кавказ собралось 370 грузовиков. Такие данные публикует Оперативный штаб Краснодарского края. Большегрузы везут товар в Крым, но из-за шторма уже неделю вынуждены в буквальном смысле ждать с моря погоды. Водители жалуются на отсутствие туалетов, питьевой воды и горячей еды.

Александр везет из Краснодара в Севастополь бытовую химию. На переправу он прибыл еще 29 ноября. С тех пор, по его словам, продукты водителям подвезли только один раз.

- В 7 утра во вторник я приехал в накопитель, потом нас отправили на дорогу, и вот мы на дороге все это время стоим. Никакого питания здесь нет. Все, что говорят по телевизору о том, что здесь и кормят, и поят - это ложь полная. Вчера впервые за шесть дней дали водителям по банке тушенки и маленькой бутылочке воды. Это, наверное, чтобы мы с голоду не померли. Ни туалетов, ни мусорных баков здесь нет, - рассказал мужчина КП-Крым.

За едой и водой водители ходят в ближайший киоск в полутора километрах от досмотровой зоны. При этом в Оперативном штабе Краснодарского края сообщают, что дальнобойщикам «предоставили транспорт для поездки в магазин» и «прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания».

- Вы извините, но здесь такого нет, - отметил Александр.

Водители жалуются на отсутствие туалетов и подвоза питьевой воды. Фото: читатель КП

По данным штаба, еще 290 автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич.

- Для водителей и пассажиров там с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры, - говорится в сообщении штаба.

Из-за шторма паромная переправа не работает уже несколько дней. По данным Министерства транспорта РФ, 5 декабря в Керченском проливе также продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня Росгидромет прогнозирует здесь восточный ветер 15-20 м/с, с порывами до 24 м/с. Высота волн в проливе достигает 1,3 метра.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань», рабочие полностью заменили четыре пролета, и 5 декабря пустили транспорт по правой стороне.

Решение о запуске движения грузового транспорта по мосту будет принято дополнительно.

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