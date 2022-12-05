На севере Крыма выпал первый снег: атмосферные фото появились в сети

Первый снег в Армянске. Фото: Жизнь Армянска/Вконтакте

Снежными зимами Крым не избалован, поэтому каждая снежинка у жителей полуострова вызывает неподдельный восторг. Сегодня радовались жители северной части республики. Первый снег выпал в Армянске и Джанкое. Столбики термометров в городе опустились до отметки минус один.

Такую картину сегодня наблюдали жители Армянска. Фото: Жизнь в Армянске/Вконтакте

Фотографиями припорошенных улиц и скверов, детских площадок и дорог пользователи хвастаются в социальных сетях.

- Дождались! С первым снегом!

- Ура! Зима!

- С первым снегом, Джанкой! - пишут пользователи.

Первый снег в Джанкое. Фото: Ирина Якушева/Типичный Джанкой/Вконтакте

Картина, типичная для Крыма – падающий снег на фоне еще зеленых газонов и продолжающих цветение роз.

Как всегда «неожиданная» зима застала врасплох «непереобувшихся» автомобилистов. В соцсетях пользователи предупреждают о ДТП на скользких дорогах в Джанкое.

Припорошенные улицы Армянска. Фото: ЧП Севастополь/Telegram

Впрочем, холодная погода сохранится в Крыму лишь до четверга. Начиная с 8 декабря, синоптики прогнозируют на полуострове потепление до +10 -15 градусов и дожди.

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