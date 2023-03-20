«Подразделение украинской морской пехоты уже работало по распорядку НАТО»: как Запад готовился создать в Крыму базу Североатлантического альянса

В Крыму опасались захода эсминцев США в Севастополь Фото: Иван МАКЕЕВ

18 марта в Крыму празднуют День воссоединения с Россией. Ровно девять лет назад в этот день был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ и на карте страны появились два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Спустя год, 27 марта 2015 года, Госсовет Крыма постановил считать 18 марта официальным праздником и выходным днем. С тех пор мероприятия по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией проходят по всей стране.

Частью России полуостров стал после общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. По его итогам за вхождение Крыма в состав России высказались 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. При этом явка была ошеломляющей: в Крыму она составила 83,1%, в Севастополе - 89,5%. Из двух вопросов, вынесенных на голосование, крымчанам предстояло выбрать один вариант ответа: за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ или за статус Крыма как части Украины.

Митинг по случаю референдума о статусе Крыма в Симферополе. 2014 год Фото: Евгения ГУСЕВА

КАК ЭТО БЫЛО

Референдуму в Крыму предшествовало начало политического кризиса на Украине. После того, как власти страны отказались подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, проевропейские активисты стали устраивать в Киеве многотысячные акции протеста, которые перекинулись и на другие украинские города. Протестующие требовали отставки президента и правительства.

Однако, крымские власти отказались поддерживать оппозицию и не признали новое украинское руководство в лице спикера Верховной Рады Александра Турчинова (он был назначен временно исполняющим обязанности главы государства после того, как в результате госпереворота страну покинул президент Виктор Янукович).

Ситуация обострилась после того, как украинский парламент отменил действие закона о статусе русского языка как регионального. Это привело к массовым протестам в русскоговорящем Крыму. 23 февраля 2014 года у стен Верховного совета республики началась бессрочная акция протеста, участники которой потребовали отделения Крыма от Украины. Такие же митинги прошли во многих городах полуострова. Чтобы противостоять угрозе люди шли в ополчение.

Мирная поначалу акция в Симферополе привела к столкновениям с пришедшими на митинг сторонниками украинской власти. В результате противостояния под стенами крымского парламента погибли два человека - простые крымчане Игорь Постный и Валентина Корнева, еще три десятка человек были ранены.

Во время протестов в Украине люди начали выходить на улицы в Симферополя с российскими флагами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«НАМ ГОТОВИЛИ КРОВАВУЮ БОЙНЮ»

- Если бы Россия не протянула руку помощи, в Крыму был бы гражданский конфликт с использованием межнационального и межконфессионального фактора, - уверен политолог Иван Мезюхо.- Нам готовили кровавую бойню, и самое ужасное, что тогда правоохранительные органы украинского государства были парализованы. Нас спасли от самой настоящей войны, нас ждали не только «мусорные люстрации» и унижение публичных людей, выступавших на позициях антимайдана, но и новая реальность в виде насаждения чуждых нам идеологических и мировозренческих представлений.

По словам Ивана Мезюхо, представители запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа»* потребовали сноса памятников Ленину. Это произошло за несколько дней до 27 февраля 2014 года – дня когда в Крыму появились «вежливые люди». По мнению политолога, «если бы не победоносные события крымской весны, то гражданское противостояние на полуострове скорее всего началось бы с «ленинопада».

Памятник «вежливым» людям в Симферополе в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией усыпан цветами. Фото: Александра Тимощенко

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ СИЛ НАТО В КРЫМУ В 2006

О своем несогласии с курсом украинского правительства крымчане заявили еще в 2006 году, когда власти объявили о начале международных учений сил НАТО в Крыму. В рамках учений «Sea Breeze» в ночь на 28 мая в порт Феодосии вошло американское судно «Эдвантедж» со спецтехникой и стройматериалами на борту. Однако выгрузке военных стали препятствовать местные жители. Опасаясь строительства базы НАТО, они вышли на многотысячную акцию протеста, которая вызвала широкий общественный резонанс.

Тогда же парламент республики объявил Крым территорией без НАТО, а в Госдуме РФ всерьез заговорили о необходимости присоединения полуострова к России.

- Не секрет, что последнее подразделение украинской морской пехоты работало уже по распорядку НАТО и подчинялось не Киеву, а натовскому командованию. То есть, в принципе шла подготовка к тому, чтобы развернуть в Крыму базу Североатлантического альянса. Официальной базой НАТО мы, может быть и не стали бы, но реальной, безусловно, - уверен политолог Николай Филиппов.

В дальнейших планах украинских властей, по словам эксперта, были намерения вывести с территории Севастополя Черноморский флот РФ. Сделать это рассчитывали после 2017 года. После этого базу флота вероятней всего заняли бы американские эсминцы.

- Ведь не просто так иностранные дипломаты посещали Севастополь и строили планы по открытию генеральных консульств в городе-герое. В действительности шла подготовка к тому, чтобы выгнать российский флот из легендарного города, а на его место привести эсминцы Соединенных штатов Америки. Ведь флот и во времена нахождения Крыма в составе Украины, и после 2014 года был и остается гарантией региональной безопасности в Черноморском регионе, - резюмирует Иван Мезюхо.

КРЫМ СПРАВИЛСЯ

Сергей Аксенов. Фото: vk.com

Крым справился со многими вызовами. Именно так, подводя итоги девяти лет в составе России, заявил «Комсомолке» глава республики Сергей Аксенов.

Уникальные инфраструктурные объекты, такие как Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта Симферополь, новые электростанции - все это появилось в Крыму за эти девять лет. Не говоря уже о сотнях новых школ, детских садов и больниц, километрах дорог, новейшем оборудовании для лечебных организаций.

- Здесь, конечно, разительный контраст с украинским периодом, когда все приходило в упадок и практически ничего, кроме торговых объектов и роскошных вилл олигархов, не строилось. Когда из Крыма просто выжимали все соки,- сказал Сергей Аксенов.

Значительно увеличить финансирование социальной сферы и государственную поддержку экономики позволил рост собственных доходов крымского бюджета. За девять лет, по словам Аксенова, они выросли более чем в 4 раза.

- Хочу сказать, что мы сейчас живем лучше, стабильнее, кто бы что ни говорил. Появилось больше возможностей для молодежи, посмотрите, почти в каждой семье по автомобилю. У меня, например, пенсия хорошая, я не жалуюсь. Есть, с чем сравнить. А что раньше? Одни политические дрязги, - рассказывает пенсионерка Антонина Ивановна.

Напомним, что в 2023 году исполняется 240 лет с момента подписания императрицей Екатериной II манифеста о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи. Документом, текст которого долгое время хранился в строжайшей тайне, крымским жителям обещалось «содержать их в равне с природными подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру».

*Организация запрещена на территории РФ

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