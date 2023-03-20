Пьяному водителю, из-за которого в Крыму серьезно пострадал 12-летний подросток, дали два года колонии

ДТП произошло на автодороге Целинное-Павловка Джанкойского района. Фото: прокуратура Крыма/Telegram

В Джанкое суд вынес приговор 30-летнему водителю автомобиля «ВАЗ 21150», по вине которого тяжелые травмы получил 12-летний подросток. ДТП, напомним, произошло в сентябре прошлого года на автодороге Целинное-Павловка Джанкойского района.

Около 20:05 водитель «ВАЗ 21150» на скорости врезался в стоящий у обочины в попутном направлении автомобиль «Lada Priora». В результате сильного столкновения пять человек в обоих авто получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

- В результате происшествия мальчик 2010 года рождения, находящийся в салоне автомобиля «Lada», получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью. – сообщили в прокуратуре Крыма.

Водитель «ВАЗ 21150» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Фото: прокуратура Крыма/Telegram

Следствие выяснило, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом не имел прав на управление автомобилем. Свою вину он полностью признал.

- Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - говорится в сообщении прокуратуры.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не заметил стоящий у дорогий автомобиль. Фото: прокуратура Крыма/Telegram

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, сроком на 2,5 года.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

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