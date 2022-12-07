Вода из артезианских скважин в каждый дом: как строят гидротехнические сооружения в Крыму

Работать команде «Современные системы реновации» приходилось не только в дождь, но и в снег. Фото: компания «ССР»

Недостаток воды в Крыму - проблема хоть и не новая, но успешно решаемая. Над тем, чтобы жители даже самых отдаленных районов полуострова всегда были обеспечены водой, регулярно трудятся сотни специалистов.

Задачи по обеспечению республики водой выполняются комплексно. Вот уже два года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». В своей работе «ССР» использует самые современные технологии и материалы отечественного производства. Однако залог успеха - не только оборудование, а в первую очередь коллектив. В команде компании в Крыму - только высококлассные специалисты.

В прошлом году сотрудники компании «Современные системы реновации» трудились в разных районах полуострова, где традиционно наблюдается недостаток воды. В короткий срок в наиболее нуждающихся в воде населенных пунктах были пробурены скважины до водоносных слоев.

Одним из таких стало село Вилино Бахчисарайского района. Здесь бригады «ССР» смонтировали систему, по которой в частные дома и квартиры вода поступает из-под земли.

ВАЖНЫЙ ВОДОВОД ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Задача была не из простых. Если раньше сотрудники «ССР» чаще всего ремонтировали уже существующие водоводы, то в селе Вилино характер работ был совсем иной: создать современное гидротехническое сооружение, насосные станции, а также проложить трубы в чистом поле.

Как рассказал заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации» Константин Бурцев, на месте скважин специалистам предстояло оборудовать насосные мини-станции с отдельными пунктами управления. После этого выходящие трубопроводы нужно было смонтировать в общую сеть так, чтобы довести воду в магистральный водовод, обеспечивающий поселок Вилино.

Рабочие смонтировали систему клапанов и задвижек, установили насосы. Фото: компания «ССР»

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Основные строительно-монтажные работы начались 11 ноября прошлого года, а уже 11 февраля 2022 года сотрудникам «ССР» удалось их завершить. Фактически действовать пришлось «в чистом поле» - выпуски труб от скважин находились на расстоянии 100-200 метров друг от друга.

- За три месяца наши специалисты установили пять насосов для подачи воды из скважин, собрали всю систему клапанов, задвижек, установили автоматику и наладили электроснабжение, - подчеркнул Константин Бурцев.

Помимо непосредственно установки насосов, для каждого из них требовалось и специальное помещение, которое защищало бы конструкцию от неблагоприятных погодных условий. Поэтому рабочие «ССР» сначала залили железобетонный фундамент, на котором потом построили техническое помещение насосной с пультом управления.

- От каждой насосной станции провели полиэтиленовый водовод диаметром 225 мм, а всего проложили более 500 метров труб, - отметил Константин Бурцев.

По словам заместителя главного инженера компании «Современные системы реновации», в процессе прокладки труб очень важны все этапы и любые нюансы, поэтому для каждой трубы рабочие выкопали траншею, а затем засыпали ее дно песком и утрамбовали.

Для каждой трубы была выкопана отдельная траншея. Фото: компания «ССР»

Следующим этапом было создание резервного водовода. Ведущие от насосов трубы объединили в общую артерию диаметром 450 мм. Длина всей трубы при этом составила 600 метров. По ней вода теперь и поступает в существующий основной водовод диаметром 1200 мм, который обеспечивает поселок Вилино.

- Если у жителей поселка возникнут проблемы с водой, наш резервный водовод сможет использоваться как основной, - сказал Константин Бурцев.

РАБОТАТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Усложнял ситуацию со строительством водозабора в Бахчисарайском районе тот факт, что основные работы пришлись на конец осени - начало зимы, когда в Крыму по традиции царствует дождливая и ветреная погода. В тот период не обошлось и без снегопадов.

- Работать приходилось буквально в лужах, потому что дождь заливал уже выкопанные котлованы. Подвезти к объекту материалы и оборудование было непросто - дороги размыло и проехать по бездорожью мог далеко не каждый автомобиль, - отметил Константин Бурцев.

Однако погодными условиями бригаду «ССР» было не напугать, и рабочие, которых, к слову, было десять человек, справились с задачей на отлично.

По словам Константина Бурцева, каждая местность несет в себе свои сложности. Так, в городах трудиться обычно приходится в густонаселенных районах. Чтобы не создавать неудобств автомобилистам и не перекрывать дорожное движение, сотрудники компании «Современные системы реновации» зачастую работают ночью. А в том случае, если ремонтировать водопроводные сети нужно близко к жилым домам, необходимо соблюдать тишину.

В любом деле не исключены и внештатные моменты. Поэтому компания «ССР» старается работать на опережение, чтобы любые возможные внеплановые ситуации разрешались быстро и без простоев.

Задачи по обеспечению республики водой выполняются комплексно. Фото: компания «ССР»

СПРАВКА «КП»

Компания «Современные системы реновации» основана в 2014 году, и на сегодняшний день успешно реализует крупные проекты во многих городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, этот список можно продолжать долго. Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей.

Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется из отечественных материалов самого высокого качества. За восемь лет работы специалистам «ССР» уже удалось реализовать более 200 проектов.