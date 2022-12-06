В крымских детсадах «ввели санкции» против Человека-паука и зарубежных героев: утренники пройдут в русском народном стиле

Героями детских утренников в этом году станут персонажи русских народных сказок Фото: Олег Укладов

Человек-паук, Супермен и Джек-Воробей - больше не герои новогодних утренников в Крыму. Костюмы западных киногероев и персонажей комиксов попали под негласный запрет в детских садах. Родителям предложили вдохновиться сюжетами русских народных сказок и нарядить своих чад Снегурочками, Снежинками или богатырями.

- Мы в садике первый год, но на утренник нам запретили надевать все эти костюмы Человека-паука и подобные. Только герои русских сказок. Все девочки у нас, например, будут Снежинками, - рассказала КП-Крым одна из мам Керчи.

В Министерстве образования республики «Комсомолке» сообщили, что официальных рекомендаций по этому поводу детским садам не давали, но «тенденция по отказу от иностранных героев в Крыму есть». Причем такое решение приняли в дошкольных учреждениях многих регионов страны.

Привязки к образу традиционно нет в частных детсадах и развивающих центрах. Героями утренников могут быть и фея Винкс, и Русалочка, и Зорро с Дракулой. В бюджетных садиках новогодний костюм должен соответствовать сценарию праздника. Часто это персонажи именно классических или народных произведений. Отсюда популярность костюмов Снегурочки, Белоснежки и Гномов, Петрушки и тех же Снежинок. Однако лидером проката в этом году может стать именно Снегурочка.

- Снегурочки популярны всегда. Это костюм, который всегда «работает» на Новый год. Не бывает, чтобы не работали костюмы богатырей. Пока еще рано говорить, но спрос на русских народных героев есть. Это всегда популярный персонаж. Но Снегурочек в этом году уже больше, - рассказали КП- Крым в одной из фирм, которая владеет точками проката карнавальных костюмов по всему Крыму.

Некоторые детские сады пошли еще дальше – в их сценариях девочки должны быть не просто русскими красавицами, а в костюмах под гжель. Сейчас их активно отшивают.

- В определенных садах именно так родителям и сказали: не просто русская красавица в красных цветах, а именно в голубом гжелевом орнаменте. А мальчики – в старорусских голубых косоворотках. Видимо, голубой цвет выбран, чтобы подчеркнуть, что это именно зима, - рассказала представитель фирмы.

В Октябрьском новогодний праздник и вовсе решили посвятить народам Крыма. Русские, украинские, армянские, крымскотатарские национальные костюмы, обычно заказывают ко Дню народного единства. Но в этот раз тема станет центральной на утреннике в честь Нового года.

В целом же, говорят прокатчики, ограничений для полета фантазии нет. Среди запрашиваемых карнавальных костюмов в Крыму – и ледяной колобок, и даже консервная банка.

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