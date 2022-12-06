«Их похитили и где-то держат»: подробности исчезновения мамы и ее 10-летней дочери в Судаке

Екатерина Марьенко вместе с дочкой ушла из дома 26 октября. Фото: официальный сайт администрации Судака

В Судаке второй месяц ищут 34-летнюю Екатерину Марьенко и ее 10-летнюю дочь Меланью, которые ушли из дома в неизвестном направлении 26 октября. С тех пор о них ничего не известно.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка девочки Виктория Марьенко. Позже ориентировку с просьбой к местным жителям помочь в поисках разместила на своем официальном сайте администрация Судака. Но маму с дочкой так и не нашли.

Подробности их исчезновения КП-Крым рассказала Виктория Марьенко. Бабушка десятилетней Меланьи утверждает, что ее дочь и внучка уезжать никуда не собирались, но в тот день некоторые их вещи пропали, хотя в целом в комнате был порядок.

Исчезновению близких, по словам пожилой женщины, предшествовал конфликт с соседями. После бурного празднования Дня рождения те вызвали полицию и добились ограничения родительских прав для матери девочки. По крайней мере такую версию озвучивает Виктория.

- У меня нормальная дочь, порядочная семья, у нас и благодарности, и дипломы, чистый дом. Ну, выпили в праздник. Да, завели собаку, которая нагадила соседям. Так что, из-за этого ограничивать в родительских правах? Это как вообще? Сфабриковали все, просто кошмар, - возмущается женщина.

10-летняя Меланья пропала вместе с мамой. Фото: официальный сайт администрации Судака

Не так давно, говорит Виктория Николаевна, в полиции сообщили, что нашли Катю и Меланью. Но где они и что с ними, не объяснили. Сами они так и не объявились: не вернулись домой и не позвонили.

- Полиция показала мне фотографию на мобильном. Это ваши дети, спросили? Я говорю: мои. Мне говорят, не беспокойтесь, они живы. Но домой они пока не хотят. Как это? Внучке нужно в школу, итак много пропусков, - говорит Виктория Николаевна.

До своего исчезновения Екатерина Марьенко работала в Судаке парикмахером. Интересно, что на связь она не выходит не только с родными, но и с коллегами.

Бабушка уверена, что ее внучку и дочь похитили и удерживают насильно.

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