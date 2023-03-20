Фото обломков сбитого беспилотника опубликовал у себя в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков/Tg

В Джанкойском районе вечером 20 марта сработала ПВО. Информацию об этом у себя в Telegram подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате падения обломков есть разрушения и пострадавший. Фото сбитого в районе Джанкоя беспилотника 20 марта 2023 опубликовал советник главы республики Олег Крючков.

- По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен, - сообщил Аксенов.

На место, по словам Аксенова, выехал заместитель Председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Сам глава республики находится на рабочем месте и координирует работу всех ведомств.

- Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях, - отметил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь уточнил, что серьезных разрушений в результате падения обломков беспилотника в Джанкое нет. Он также опубликовал кадры одного из пострадавших домов.

Телеграм-каналы тем временем пишут о возгорании в продуктовом магазине в Джанкое.

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