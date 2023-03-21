«Засыпали просьбами дать автограф»: Сергей Жигунов стал почетным гостем детского футбольного турнира в Крыму и раздал 120 медалей

Сергей Жигунов и юные футболисты из Гурзуфа. Фото: Сергей Жигунов/Telegram

Известный актер Сергей Жигунов стал почетным гостем детского футбольного турнира, посвященного воссоединению Крыма с Россией. Открытый кубок Гурзуфа собрал команды из Керчи, Судака и Большой Ялты. За победу в нем боролись юные футболисты в возрасте семи и восьми лет.

Вместе с родителями за игрой с трибун наблюдал и Сергей Жигунов. В качестве приглашенного и почетного гостя он должен был вручить награды победителям. Как рассказал КП-Крым тренер ФК «Гурзуф» Игорь Сарнецкий, в общей сложности актеру пришлось раздать 120 медалей.

- Сергей Жигунов награждал всех: вешал на шею медали, вручал кубки. У нас все участники, даже те, кто не занял призовые места, получили медальки. Сергею Викторовичу, конечно, помогали, - рассказал тренер.

Актер никому не отказывал в совместном фото. Фото: Игорь Сарнецкий.

После почетной миссии актера еще долго не отпускали ни родители, ни дети: просили автограф и совместные фото. Сам актер выступил с напутственно речью, а позже признался у себя в Telegram, что «болел», естественно, за ФК «Гурзуф».

- Очень трогательные они. Как много взрослых энтузиастов принимают в этом участие! И это тоже очень трогательно и очень важно! Уважение и мое признание всем людям, которые посвящают свою жизнь детям, - написал Жигунов.

Напомним, у актера дача в Гурзуфе с видом на бухту Чехова. Вместе с супругой, журналисткой Викторией Ворожбит, и любимыми собаками (теперь их две), Сергей Жигунов приезжает сюда каждый год. В этот раз поездка совпала с подготовкой к съемкам: в Крыму будет сниматься детский фильм.

"Гардемарин" вручил кубки победителям. Фото: Игорь Сарнецкий.

Кстати, на кинопробы режиссер обещал пригласить и 9-летнего Сергея из Марьинки (Донецкая область), который вместе с мамой, бабушкой и дедушкой переехал в Ялту. В родном городе у мальчика полностью разрушен дом и погиб отец. Супруга Сергея Жигунова познакомилась с парнем случайно, когда делала маникюр у его мамы. Подписчики Виктории предложили собрать ребенку на телефон, которого у него нет. Добавил денег и лично отправился выбирать мобильный и Сергей Жигунов.

Накануне звездная пара покинула Крым и вернулась в Москву.

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