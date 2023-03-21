«Военный, увлекается ремонтом машин»: что известно о джанкойце, который пострадал во время атаки беспилотников

Дом, в котором живет пострадавший в результате атаки БПЛА мужчина. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Молодой мужчина, который находился на улице Перекопской во время атаки беспилотников в Джанкое и получил ранение, продолжает оставаться в больнице. По данным Минздрава республики, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, поздно вечером 20 марта на севере Крыма сработала ПВО. Обломки сбитых украинских беспилотников повредили дом и магазин в Джанкое. В результате ЧП пострадал 33-летний местный житель по имени Константин. В тот момент он находился рядом с магазином буквально в двух шагах от дома. И хотя характер травм медики не озвучивают, знакомые мужчины не исключают, что его могло зацепить в том числе элементом падающей кровли.

Как рассказал КП-Крым друг пострадавшего мужчины, который пожелал не называть своего имени, Константин - военный. Мужчина живет в Джанкое вместе со своей девушкой и служит в местной воинской части.

- Костя очень скромный, тихий… Недавно они купили большой аквариум и завели собаку, - рассказал друг мужчины.

В результате ЧП пострадал магазин. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Дом Константина расположен как раз напротив магазина, пострадавшего в результате падения обломков беспилотника. Во время работы ПВО зацепило и его – в доме выбито несколько стекол, сейчас они затянуты пленкой.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что после оценки масштабов разрушений будут приняты решения о компенсациях пострадавшим.

Факт использования беспилотников на территории Крыма расследует СКР. Фото: телеграм-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Напомним, атаку беспилотников на гражданские объекты в Крыму расследует Следственный комитет России. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, кроме взрывчатки, в каждом БПЛА была шрапнель.

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