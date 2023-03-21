Пользователи sim-карт «Волна РНКБ» проговорили около 74 миллионов минут

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти три года назад, в мае 2020 года, в офисах РНКБ начали оказывать услуги по оформлению стартовых пакетов мобильных операторов. С этого момента больше 600 тысяч клиентов банка купили новые sim-карты. В банке отмечают, что покупатели выбирают крымских операторов, поскольку они предоставляют доступные тарифы и привлекательные условия использования мобильной связи и сети Интернет.

В офисах РНКБ ежедневно покупают больше 900 стартовых пакетов. Большинство крымчан подключают тарифный план «Волна РНКБ». Используют такой тариф, который реализуется при поддержке крымского оператора связи «Волна», 95% клиентов банка.

В банке напомнили, что тариф «Волна РНКБ» доступен только для жителей и гостей Крыма и Севастополя. Купить sim-карту можно только в офисах РНКБ на территории полуострова. В любых других точках продаж оформить и приобрести такой тарифный пакет невозможно.

КОНКРЕТНО

Тарифы «Волна РНКБ» разнообразны. Клиент может выбрать комфортную абонплату и необходимые ему услуги. Доступен мобильный интернет, звонки на любые номера всех операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В рамках тарифа «Волна РНКБ» можно подключить опцию «Тройной безлимит», позволяющая абонентам пользоваться интернетом и звонками без ограничений.

Кроме того, в РНКБ напомнили, что в банке можно оформить новый тариф, сохранив свой номер телефона. Детально с тарифом и условиями приобретения sim-карт можно ознакомиться на сайте банка. Оформить sim-карты крымских мобильных операторов для всей семьи можно, не выходя из офиса РНКБ. Сотрудники банка объяснят преимущества всех тарифов и помогут установить тарифный план, который подошел больше всего.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С начала существования тарифа пользователи sim-карт проговорили около 74 миллионов минут. Это примерно 140 лет. А еще абоненты израсходовали около 1,4 тысячи терабайт интернет-трафика. Такого объема хватило бы, чтобы записать почти миллион фильмов. Более 60% абонентов «Волна РНКБ» - женщины.

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