Следы ведут в Ханты-Мансийск: история пропавших мамы и ее 10-летней дочки из Судака получила неожиданное продолжение

34-летняя Екатерина и ее 10-летняя дочь перестали выходить на связь в конце октября. Фото предоставлено родственниками женщины.

В Крыму отказались возбуждать уголовное дело по факту исчезновения в Судаке мамы с 10-летней дочкой. Об этом КП-Крым сообщила бабушка девочки Виктория Владимировна. Как следует из документа ГУ СК по Крыму и Севастополю, имеющемся в распоряжении редакции, 34-летнюю женщину и ее ребенка при странных обстоятельствах нашли на территории Ханты-Мансийского автономного округа, однако на связь с родственниками они так и не вышли.

Напомним, ориентировку на пропавших Екатерину и ее 10-летнюю дочь Марину (имя изменено) в начале ноября опубликовала на своем официальном сайте администрация Судака. Власти призвали горожан помочь в поисках.

По информации бабушки пропавшей крымчанки, ее дочь и внучка ушли из дома 26 октября и до сих пор не вернулись.

Как стало известно КП-Крым, после публикаций сообщений в СМИ, проверку организовали в Следственном комитете. Следователи выяснили, что Екатерина сама собрала вещи и транспортной компанией отправила их в Магнитогорск (Челябинская область). При этом в офисе фирмы правоохранителям сообщили, что их услугами Екатерина не пользовалась в течение последнего месяца. Вместо нее груз якобы отправил знакомый женщины, который позже отвез ее вместе с дочкой на станцию Владиславовка, где они сели в поезд и уехали, по словам мужчины, на Алтай.

Екатерину с дочкой якобы нашли в Ханты-Мансийском АО. Фото: родственники женщины

Вопросы у родственников пропавших мамы и дочки вызвал получатель груза в Магнитогорске. В транспортной накладной, как оказалось, была указана фамилия Ангелины Безруковой. Полное имя совпадает с именем оперной певицы, мультиинструменталиста и солистки Концертного духового оркестра Югры, которая была участницей одного из фестивалей «Таврида АРТ» в Судаке.

- Вряд ли моя дочь могла быть с ней знакома. Сейчас я пытаюсь связаться с ней. Это все какой-то фарс, - уверена Виктория Владимировна.

КП-Крым удалось связаться с женщиной, на чью фамилию, знакомый Екатерины якобы отправил ее вещи. Ангелина Безрукова сообщила, что не знакома с пропавшей.

- Мы уже со следователями все обговорили. Мы с ней не знакомы. Ее дочь (дочь Виктории Владимировны- прим.ред) к нам не ехала,- рассказала артистка.

При этом точное местонахождение пропавшей семьи по-прежнему неизвестно. По данным следствия, женщина еще не определилась с адресом и попросила ее не беспокоить. В то же время след крымчанки с дочкой привел правоохранителей в Ханты-Мансийск.

- Просит по заявлению ее матери не проводить дальнейшую проверку по факту отсутствия ее и ее дочери. В настоящее время с адресом еще не определилась, в пути. В отношении нее и ее дочери противоправных действий не проводилось, в медицинской помощи они не нуждаются, претензий к кому-либо не имеют. В Судак в настоящее время приезжать не собираются по личным убеждениям. Просит больше не беспокоить,- говорится в документах проверки, направленных следователями бабушке девочки Виктории Владимировне.

Бабушка ищет внучку уже второй месяц. Фото: Виктория Владимировна

Согласно результатам проверки следственных органов, взрослая дочь не хочет возвращаться домой из-за конфликта с матерью. К слову, исчезновению мамы и ее дочери предшествовало решение Судакского суда об ограничении родительских прав и постановление о дальнейшей передачи маленькой дочери в приют. Этот факт подтверждает Виктория Владимировна, также это следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Женщину обвинили в том, что у нее имелись проблемы с алкоголем, а также в том, что она не смотрит за ребенком. Якобы, согласно жалобам учителей, девочка приходила в школу неопрятная и неподготовленная к урокам.

Мать женщины и бабушка пропавшего ребенка уверяет, что до последнего времени конфликтов с дочерью у нее не было, а в расследование правоохранителей она не верит.

В тоже время по данным знакомых семьи, женщина с дочкой действительно собиралась уехать из дома из-за разногласий с родственниками.

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