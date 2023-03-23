Из Донецкого зоопарка в крымский парк львов «Тайган» вывезли еще одну партию животных

Из зоопарка в Донецке в Крым вывезли в том числе обезьян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков, несмотря на сложности, продолжает вывозить в Крым животных из Донецкого и Мариупольского зоопарков. Первая фура с животными из Донбасса на полуостров приехала в конце января. Машину пропустили по ускоренной процедуре, иначе звери, проснувшиеся после наркоза, могли бы разорвать вольеры.

На днях из Донецка в Крым привезли еще одну партию животных. В «Тайган» приехали ламы, красные бараны, муфлоны, обезьяны и собаки.

- В общей сложности из-под бомбежки вывезли 24 головы, не считая птиц, - рассказал КП-Крым Олег Зубков.

Тот самый вывезенный из Херсонщины енот, который стал героем многочисленных мемов. Фото: скриншот из видео

Оставаться в зоопарке Донецка животным опасно. Над зверинцем то и дело летят снаряды. Его директор Геннадий Кряжев ранее признавался, что уже думал закрывать зоопарк и раздавать питомцев. Но благодаря перечислениям из разных городов (владелец «Тайгана» разместил у себя на канале реквизиты для помощи), удалось закупить корма и новые пластиковые окна. Теперь меняют сетку в вольерах для попугаев. Однако гораздо спокойнее животным сейчас будет в Крыму.

- На следующей неделе еду в Мариуполь, буду забирать оттуда медведей и тигренка, - говорит Олег Зубков.

В Мариупольском зоопарке находится большая группа хищников, уточняют в пресс-службе «Тайгана». Основу питания тигров, львов и медведей составляет мясо. Обеспечить необходимый рацион в Мариуполе пока сложно.

Херсонская волчица сейчас на поддерживающей терапии. Фото: скриншот из видео/Блог Олега Зубкова

Напомним, в Крыму уже прижились и адаптировались к новым условиям животные из Херсонской области. Ламы, ослики и знаменитый енот обзавелись друзьями и подружками и прекрасно себя чувствуют, отмечает владелец «Тайгана».

А вот херсонская волчица, которую привезли с запущенной формой болезни сердца, находится на поддерживающей терапии. Ветеринары не дают ей шансов и поддерживают жизнь медикаментозно.

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