Зима придет совсем нежданно: в конце марта в Крыму выпадет снег

В Крым в середине следующей недели придет резкое похолодание Фото: "КП" Архив

Не успели крымчане насладиться весной, как на полуостров вновь придет похолодание. Уже в начале следующей недели дневная температура воздуха опустится до +15 градусов, а в середине и вовсе выпадет снег.

«Комсомолка» выяснила, какая погода ожидается в Крыму в конце марта 2023 года.

ВЫХОДНЫЕ БУДУТ ТЕПЛЫМИ

Как «КП-Крым» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в выходные крымчан ожидает достаточно теплая погода, особенно днем.

- 25 марта будет без осадков, температура воздуха составит +12…+17 градусов тепла днем и около +8 ночью. Дождь возможен днем 26 марта, но ночью тоже будет без осадков. Ветер в эти дни будет юго-западным, до 12-15 метров в секунду, - отметила синоптик.

Осадки не ожидаются и в понедельник, 27 марта. Ветер будет юго-восточным с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 9 градусов тепла, а днем крымчан ожидает настоящая весна - до +19 градусов.

ПОГОДА ИЗМЕНИТСЯ РЕЗКО

С середины предстоящей рабочей недели в Крым придет похолодание. Это связано с холодным фронтальным разделом. Так, 28 марта на полуострове временами пройдет дождь. Температура воздуха едва ли достигнет +14 градусов днем, а ночью столбики термометра опустятся до +10 градусов. В горах возможно похолодание до 0 градусов.

В среду, 29 марта, в Крыму температура резко упадет до +1 градуса, а местами даже ожидается дождь со снегом.

- Ветер будет северо-западный 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1-6 тепла, а в горах ожидается до 5 градусов мороза, - заключила синоптик.

Унывать, однако, не нужно: весенние морозы не продлятся долго. Уже с 5 апреля погода вновь начнет радовать крымчан по-настоящему южным теплом.

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