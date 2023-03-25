Нет проводников и очень жарко: стало известно, что думает актер Сергей Жигунов о двухэтажных вагонах в Крым

Сергей Жигунов в поезде "Москва-Симферополь". Фото: Telegram-канал актера

Супруга Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит продолжает радовать подписчиков историями из семейной жизни с известным актером и рассказами о совместных поездках. В своем телеграм-канале она уже писала о том, как Сергей Жигунов помог с покупкой мобильного телефона для мальчика с Донбасса, который с мамой и бабушкой переехал в Ялту, а также о том, как холодно было им с мужем в Гурзуфе в начале марта.

На этот раз Виктория решила рассказать о том, как они с супругом предпочитают добираться в Крым в условиях закрытого авиасообщения (об этом, кстати, не раз спрашивали ее подписчики).

Оказалось, что долгие поездки на автомобиле совсем не вариант для знаменитой пары. Сергей Жигунов, как выяснилось, не водит авто, а ехать без отдыха супруге не позволяет. В итоге дорога с двумя ночевками занимает слишком много времени, рассказывает Виктория Ворожбит. Другое дело, поезд.

- Сутки плюс несколько часов. Утром сел в Москве, на следующий день ближе к обеду уже в Симферополе. Поезд очень чистый, комфортный. СВ сложно купить, поэтому мы заранее берем билеты, - поведала подписчикам супруга актера.

Правда на втором этаже вагона СВ Сергей Жигунов с супругой предпочитают не ездить.

- Я не знаю, чем это объяснить, но на втором не хотят работать проводники. К тому же, просыпаешься, как пчеловод: отекаешь, даже если в обычной жизни не знаешь, что такое отеки. И общее состояние, как- будто болеешь. И жара. Весь теплый воздух идет на второй этаж. Мы пару раз так проехали, больше не хотим, - рассказала Виктория.

При этом журналистка отметила, что в СВ чисто, а в самом начале поездки пассажирам выдают карту, по которой в вагоне можно найти туалет (их три).

- Еду лучше взять с собой, кормят не очень вкусно, если честно, - призналась журналистка.

Из минусов - неработающий Wi-Fi и проблемы со связью. Чтобы поговорить по телефону, нужно ждать станцию. Но, несмотря на некоторые неудобства, известная пара все же выбирает для поездок поезд.

Кстати, буквально на днях Сергей Жигунов на поезде вернулся в Москву. На даче в Гурзуфе он пробыл почти месяц. Здесь он готовился к съемкам нового фильма и даже стал почетным гостем на футбольном матче.

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