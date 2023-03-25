Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном

В начале турсезона охрану Крымского моста усилят. Фото: Юлия МАРКИНА

Охрана Крымского моста будет усилена перед курортным сезоном. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

- Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовить к летнему сезону, когда пойдет уже период отпусков и увеличится автомобильное движение, - отметил Савельев.

Также глава Минтранса сообщил, сейчас ситуация на Крымском мосту стабилизировалась.

- По мосту движение организовано в нормальном режиме, мы обеспечиваем 100%-ный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту, - рассказал Савельев.

Глава ведомства также отметил, что в период летних отпусков в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запустить движение небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотра при въезде на мост.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 5 декабря движение по правой автомобильной части моста было возобновлено, а 23 февраля было открыто и движение по левой автодорожной части.

Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через новые российские регионы

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По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, соответствующее решение примут в ближайшее время (подробнее)