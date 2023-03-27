«Кормит малышей в домике»: как чувствует себя эвакуированная из Мариуполя львица, родившая тройню в Крыму

В "Тайгане" львица родила трех малышей на глазах у посетителей. Фото: парк львов "Тайган"

Настоящим событием для белогорского парка львов «Тайган» накануне стало рождение тройни у львицы, эвакуированной из Мариупольского зоопарка. Беременную хищницу перевезли в Крым месяц назад. Перед поездкой животное пришлось усыпить. И шансы на то, что после наркоза плод в ее утробе не погибнет, не превышали десяти процентов. По словам владельца парка львов Олега Зубкова, по статистике, в большинстве подобных случаев детеныши не выживают.

Однако судьба оказалась благосклонной и к маме, и малышам. В субботу в просторном вольере «Тайгана» на глазах у посетителей мариупольская львица родила сразу трех детенышей. Причем справилась за несколько часов, хотя обычно роды у львиц могут длиться около суток.

- Они родились очень маленькие, но живые, сытенькие и хорошенькие. С ними все хорошо, мама их кормит - рассказал КП-Крым Олег Зубков.

Львица вместе с детенышами находится в специальном домике. Семейство перевели туда, чтобы защитить от непогоды. Пока новорожденные вместе с мамой живут отдельно от прайда. Так надежнее, поясняет Олег Зубков.

- Давать им имена мы не будем. Сейчас мы стараемся этого не делать, чтобы сотрудники не привязывались к животным, - отметил владелец «Тайгана».

Напомним, Олег Зубков начал эвакуировать животных из оказавшихся под обстрелами территорий Херсонской области и Донбасса осенью пошлого года. За это время в Крым вывезли уже больше сотни животных, включая тигров, лам, красных баранов, енотов, обезьян, а также крокодила и большое количества пернатых.

Все они уже адаптировались к жизни на полуострове и прекрасно здесь себя чувствуют. За исключением больной волчицы из Херсона, жизнь которой ветеринары поддерживают медикаментозно.

При этом эвакуация животных с опасных территорий не прекращается. По словам Олега Зубкова, на этой неделе он снова планирует ехать в Мариуполь забирать медведей и тигренка.

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