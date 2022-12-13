«Передали одеяла, чтобы не спали на бетонном полу»: керченских моряков с судна Soya, задержанных месяц назад в Египте, продолжают удерживать в камере

Моряков задержали при выгрузке контейнеров с судна в порту Александрии Фото: Александр ГЛУЗ

Двое керченских моряков с судна «Soya», задержанных в египетском порту месяц назад, продолжают оставаться в полицейском участке Александрии.

Напомним, экипаж арестовали в ноябре при выгрузке контейнеров с судна. В трех из них оказался запрещенный ко ввозу в страну трамадол - сильнодействующий опиоидный синтетический анальгетик, применяемый при запущенных формах онкологии. В России трамадол не входит в перечень запрещенных препаратов, хотя и подлежит строгому рецептурному учету. Но в ряде стран, в том числе в Египте, он включен в список наркотических средств.

Моряков, среди которых пятеро россиян и трое болгар взяли под стражу. Среди задержанных оказались и крымчане - капитан Сергей Еремизин, старший помощник Сергей Бутвенко и кок Александр Погребняк. Все трое из Керчи. Благодаря вмешательству Министерства иностранных дел РФ и адвокату, предоставленному Международной федерацией транспортников, на родину удалось вернуть всех моряков, кроме капитана и старпома. Сергею Еремизину и Сергею Бутвенко александрийский суд сначала продлил арест на 15 суток, затем перенес рассмотрение дела на конец декабря.

Все это время керчане находятся в общей камере и спят практически на голом полу, рассказал КП-Крым представитель российского профсоюза моряков Александр Руденко.

- Им удалось передать одеяла и теплые вещи, чтобы они не спали на бетонном полу. Камера есть камера…- отметил Руденко.

Во время задержания и обыска на судне у моряков отобрали документы, деньги и личные вещи, в том числе подарки семье. По рассказам экипажа, полицейские обращались с ними как с преступниками и практически разграбили судно. Вынесли принтеры, судовое имущество, ноутбук и чемоданы с одеждой. А деньги на депортацию в нарушение международного права требовали искать самим.

- Сейчас этим занимается адвокат. Ему передали информацию о том, что украдено, какие документы не возвращены. Скорее всего документы капитан сможет вернуть, когда их освободят,- полагают в профсоюзе моряков.

По сообщению российского консульства в Александрии, остающимся в заключении капитану и старпому удалось открыть депозит, который они могут тратить на еду и необходимые вещи. Заседание суда по делу моряков назначено на 19 декабря.

В Российском профсоюзе моряков уверены, что арест экипажа «Soya» – чрезмерная мера, так как ответственность за законность перевозки груза несет его отправитель, получатель, фрахтователь судна или судовладелец. Команда отвечает лишь за сохранность запертых и опломбированных контейнеров, доступа к содержимому которых у моряков нет.

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