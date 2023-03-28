Крупнейший крымский банк выдал более 1 миллиарда рублей льготных кредитов для бизнесменов

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В Крыму продолжают действовать программы для поддержки бизнесменов. В соответствии с постановлением Правительства РФ №1764, предприниматели могут взять кредит на развитие бизнеса по льготной ставке не выше 11% годовых. Также доступны кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.

Льготные кредиты бизнесменам предоставляет крупнейший крымский банк РНКБ. Так, с начала 2023 года банк предоставил заемщикам больше 1 миллиарда рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. И больше 70% таких кредитов банк выдал предпринимателям, которые работают в Крыму и Севастополе.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Кредит на пополнение оборотных средств можно взять на сумму до 500 миллионов рублей. Общий срок такого кредита – до 3 лет. Инвестиционный кредит можно оформить на сумму до 3 миллиардов рублей (срок – до 10 лет), а кредит на развитие предпринимательской деятельности – на сумму до 10 миллионов рублей (срок – до 3 лет).

Согласно постановлению Правительства, заемщик должен вести деятельность в одной или нескольких отраслях. Это может быть сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Кроме того, льготный кредит доступен для тех, кто занимается туристической деятельностью, работает в области информации и связи, сферах транспортировки и хранения, а также в области здравоохранения. Полный перечень отраслей и условия кредитования в рамках программы обозначены на официальном сайте РНКБ.

- В целом за все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса более 32 млрд рублей, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Спрос предпринимателей на эту программу постоянно растет, так как она является одним из самых эффективных инструментов льготного кредитования. С помощью государственных программ поддержки МСП наши клиенты могут не только финансово обеспечивать текущую деятельность, но и делать вклад в развитие своего бизнеса.

КСТАТИ

С сентября 2022 года РНКБ принимает заявки на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики по льготной программе господдержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться могут предприниматели, работающие в сферах обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.

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