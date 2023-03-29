Пробки до 30 километров: глава организации «Водители России» рассказал о сложностях доставки грузов в Крым

По словам президента организации "Водители России" Олега Тороша, очереди из грузовиков, направляющихся в Крым по сухопутному коридору, периодически достигают 30 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огромная 10-километровая пробка образовалась на въезде в Крым 28 марта. В ожидании проезда выстроились десятки грузовиков с товаром. Видео с колонной из большегрузов появилось в соцсетях.

Как рассказал КП-Крым президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош, пробки на сухопутном коридоре в Крым не редкость. Особенно удручает, по его словам, ситуация на КПП Новоазовск (ДНР), где время ожидания проезда может достигать двух-трех суток, а пробки порой составляют несколько десятков километров.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года грузовые машины со скоропортящимся товаром переправляют в Крым паромами. Услуга переправы для них бесплатна. Ведь от этого зависит продовольственная безопасность полуострова. Зато все остальное, в том числе пиво и минералка, которые не относятся к категории «скоропорта», можно доставить в Крым только по сухопутному коридору через новые регионы.

БЕЗ ЕДЫ, ВОДЫ И ТУАЛЕТОВ

Проезд по трассе через Мариуполь и Мелитополь в Крым, по словам Олега Тороша, сопряжен с рядом трудностей.

- На КПП Новоазовск работает всего два окна и очень долго обслуживают. Поэтому периодически накапливаются пробки до 30 километров. Учитывая большой поток зерновозов – до 80%, сильно увеличилось время ожидания. Также на этом КПП были замечены случаи взяточничества, - сказал Олег Торош.

По его словам, раньше пустые автомобили пускали в объезд, но сейчас его закрыли – вымощенная плитами дорога сильно повреждена. Несколько полос в итоге сливаются в одну, закупоривая проезд.

- Многие водители не рассчитывают на такое долгое прохождение маршрута, у них заканчивается топливо, еда и вода. Купить продукты можно только в Приазовском или Приморском. При этом отсутствуют туалеты, - рассказывает президент организации «Водители России».

Нестабильно, по словам Тороша, работает и КПП в Мангуше под Мариуполем. Как только проезд закрывается, образуется очередь.

ЗАПИСЬ В КОЛОННЫ

Для ускорения процесса прохождения КПП из грузовиков формируются автоколонны. «Водители России» считают удачным это решение Министерства транспорта Крыма.

В колонну водители записываются заранее, многие еще на стадии выезда на маршрут. Во время действия комендантского часа трасса закрыта. Движение и пропуск машин не осуществляются с 22 часов до 5 утра. Однако парковочных площадок, на которых бы можно было остановиться на время комендантского часа, нет.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВОДИТЕЛИ

«Водители России» отмечают, что увеличить пропускную способность КПП можно, предусмотрев ускоренный пропуск пустых автомобилей. Для этого необходимо расширить штат сотрудников пропускных пунктов.

В то же время дальнобойщики рассчитывают и на улучшение придорожного сервиса, и на ремонт дороги Остряково-Джанкой-Чонгар. Но больше всего ждут, когда для проезда грузовиков откроют Крымский мост.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что въезд на мост в скором времени планируют разрешить «Газелям» и порожним грузовым автомобилям.

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