Новогодние представления для детей 2022-2023 в Симферополе: афиша, расписание, билеты

"Снежная королева" в постановке крымского государственного музыкального театра. Фото с официального сайта театра

До открытия новогоднего театрального сезона 2022-2023 в Симферополе остались считанные дни. Уже со следующей недели детей ждут утренники, концерты, новогодние представления и праздничные цирковые номера. «Комсомолка» собрала самые интересные из них.

КРЫМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Крымский театр кукол откроет новогодний сезон премьерой музыкальной истории «Джаз Мороз». Юных зрителей ждет рассказ о приключениях зимнего волшебника, которому за одну только ночь предстоит не только разнести подарки, но вылечить трубу, освободить Луну, спасти котят и вырастить новогодние елочки для ребят. Но Дед Мороз сможет все, потому что в руках у него не просто волшебная палочка, а дирижёрская.

Посмотреть музыкальную историю «Джаз Мороз» можно будет 22 и 23 декабря на Малой сцене театра (ул. Пушкина, 15), а также 28 декабря на сцене Дома офицеров (ул. Пушкина,8).

27, 29 и 30 декабря детей ждут герои русских народных сказок «Морозко» и «Рукавичка», а также «Снежные человечки и солнышки» - история о двух снеговиках, которых ребятишки слепили в парке.

Начало спектаклей в 10:00, 12:00 и 14:00.

Цена билетов 300 рублей.

Афиша к постановке "Джаз Мороз". Фото: официальный сайт театра кукол

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Государственный академический музыкальный театр покажет всеми любимую сказку «Снежная королева». Зрителей ждет зрелищный и динамичный мюзикл об истории маленькой Герды, о дружбе, смелости и упорстве, и о победе добра над злом.

Посмотреть мюзикл можно будет 23,24 и 25 декабря, а также 5 января.

Еще одним новогодним подарком станет музыкальная постановка по сказке Г.-Х Андерсена «Огниво». Она расскажет о бравом солдате, который возвращается домой после армейской службы.

Увидеть постановку можно 26, 27 и 28 декабря, а также 6 января.

Кроме того, юных зрителей ждут спектакли «Спящая красавица» и «Царевна лягушки», которые можно будет посмотреть 29 и 30 декабря, а также 2 и 4 января.

3 января ребятишек приглашают на «Пиратский праздник Новый год».

Начало спектаклей в 11:00 и 14:00.

Перед началом представления детей их родителей ждет общение с Дедом морозом и участие в викторине.

Цена билетов от 200 до 400 рублей.

Где: пр. Кирова, 17.

"Огниво". Крымский музыкальный театр/официальный сайт

КРЫМСКИЙ ДРАМТЕАТР

Крымский академический русский драматический театр (ул. Пушкина, 15) приготовил для детей волшебную и поучительную постановку по сказке Шарля Перро «Золушка» (18 декабря в 12:00), и забавную историю о не выносившей веселье царской дочери - «Царевна Несмеяна» (22 декабря в 12:00)

Также детвору ждет динамичный музыкальный спектакль по мотивам известной русской народной сказки об удивительных приключениях ленивого простака Емели, которому выпала удача поймать волшебную Щуку. События сказки «По щучьему велению или у Емели Новый год» происходят 31 декабря, поэтому на сцене непременно появится Дед Мороз и Снегурочка.

Увидеть постановку можно 2,3, 4 декабря, а также 22 января.

Начало спектаклей в 11:00 и 13:00.

Цена билетов 250-350 рублей.

"По щучьему велению или у Емели Новый Год". Фото: Крымский драматический театр/официальный сайт

КРЫМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Крымская филармония приглашает посетить сказку с оркестром «Спящая красавица» на сцене музучилища (Набережная, 31). Под звуки музыки на сцене оживут герои повествования, их чарующий мир перенесёт воображение во времена тех чудесных событий.

Пока спектакль запланирован только на одну дату - на 18 декабря. Начало в 13:00.

25 декабря артисты филармонии дадут концерт, посвященный Рождеству, который пройдет в Художественном музее Симферополя (ул. Долгорукоская, 35). В программе прозвучат произведения библейской тематики зарубежных авторов и романсы русских композиторов.

Когда: 25 декабря в 15:00.

Цена билетов: 150-250 рублей.

ЦИРК

Симферопольский цирк (ул. Горького, 3) приглашает на новогоднее представление «Елка в Цирке». Детей и их родителей ждут Дед Мороз со Снегурочкой, веселые клоуны, разноцветные какаду и милые пудели, а также акробаты под куполом цирка и многое другое.

Когда: 26-30 декабря, 2-8 января.

Начало представлений: 12:00 и 16:00.

Цена билетов от 600 до 1500 рублей.

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