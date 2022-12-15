«Гардемарин» Сергей Жигунов вместе с супругой и любимым псом «засветился» в Крыму

У Сергея Жигунова дача в Гурзуфе. Фото: Сергей Жигунов/Telegram

Встретить звезд отечественной эстрады, театра или кино в Крыму проще простого. Знаменитости приезжают сюда не только работать, но и отдыхать. Известная певица Алена Свиридова, например, давно облюбовала для отдыха Керчь. В доме своей бабушки артистка проводит каждое лето. Актер и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Сергей Селин летом отдыхает в Евпатории (у него квартира недалеко от озера Мойнаки).

А вот любимец женщин Сергей Жигунов черпает энергию и силы на даче в Гурзуфе. Судя по постам в соцсетях, в Крым «гардемарин» приезжает каждую осень и наслаждается теплом вплоть до декабря. Актера можно встретить на ялтинском рынке или в Никитском ботаническом саду.

То и дело в социальных сетях появляются селфи со звездой – Жигунов не отказывает крымчанкам в совместном фото. В этот раз впечатлениями от встречи с «гардемарином» поделилась Инна Чернявская.

- Мурашки по коже и отличное настроение на длительное время, - написала женщин под постом в соцсети.

Крымчанка встреила "гардемарина" на ице в Ялте. Фото: Инна Чернявская/Набор на съемки фильмов в Крыму/Вконтакте

Сергей Жигунов прибыл в Крым поездом в конце октября. Вместе с ним на отдых приехала супруга Виктория и пес Степа. Все это время Жигунов делился в соцсетях фотографиями осенних крымских пейзажей, урожая фруктов из собственного сада, баловал подписчиков видео с процессом приготовления авторской перцовки и гранатовой настойки, и постил любимого песика.

- Собрал хурму…Делаем сегодня изюм… - такие короткие подписи сопровождают посты Сергея Жигунова.

Хурма из собственного сада актера в Гурзуфе. Фото: Сергей Жигунов/TG

Больше семейных секретов раскрывает супруга актера Виктория Ворожбит. У себя в Telegram-канале женщина рассказала, например, где и за сколько семья приобрела соковыжималку для цитрусовых и граната, и как о ней заботится супруг- «гардемарин».

- Что делает самый лучший муж на свете, когда у тебя падает гемоглобин? Правильно! Гранатовый сок! Живой. Из гранатов, которые вырастил сам. От такого напитка силы прибавляются, чего уж там про железо говорить, - поделилась с подписчиками супруга Сергея Жигунова.

Актер приехал в Крым поездом в конце октября. Фото: Сергей Жигунов/Telegram

В 2020-м в самый разгар пандемии коронавируса известный актер загремел в ялтинский ковидный госпиталь. Причем попал туда в канун Нового года, так что запах елки и вкус оливье актеру были недоступны. В Ливадийской больнице Жигунова подключили к кислороду и выхаживали лучшие врачи.

Тогда, из госпиталя, актер и продюсер написал: «поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эвелина Бледанс, отдыхающая в Крыму, рассказала о жизни после теракта на мосту и об угрозах в свой адрес

Актриса приехала на полуостров за день до ЧП на Крымском мосту (подробнее)

Алена Свиридова на даче в Керчи отбивается от бродячих собак во время пробежки

Певица каждое лето проводит в Крыму (подробнее)