Отравился угарным газом: в ванной частного дома в Крыму нашли тело 15-летнего подростка

К трагедии привела неисправная система дымоотведения дома. Фото: Следком Крыма и Севастополя

Тело 15-летнего подростка с признаками отравления угарным газом обнаружили в частном доме в селе Уварово Ленинского района. Ранним утром его нашли родители. Парень находился в ванной уже без признаков жизни.

- Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной комнате дома. Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено, - сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.

Осмотр места происшествия следователи проводили вместе со специалистами газовой службы. Они проверили систему отопления дома.

- Семья, в которой воспитывался подросток, по месту жительства и его обучения характеризуется с положительной стороны, на учете в органах профилактики не состояла, - отметили в Следкоме.

Котел, работающий на твердом топливе, стоял в ванной комнате. Фото: Следком Крыма и Севастополя.

Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Следствию предстоит дать оценку действиям хозяина дома, а также контролирующих служб, ответственных за проверку отопительного оборудования.

В ведомстве также отметили, что по статистике, значительное количество подобных трагедий происходит из-за нарушения правил безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего подобное случается в частных домах.

В отдельных случаях трагедии связаны с конструктивными просчетами при проектировании жилых помещений и, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потерял сознание прямо на уроке: стали известны подробности гибели девятиклассника в симферопольской школе

Следком возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего ученика симферопольской школы (подробнее)

Пытался проскочить на красный: в ДТП с поездом под Джанкоем погибли мама с дочками и таксист

Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП в Джанкойском районе, в котором погибли четыре человека (подробнее)